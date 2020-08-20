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Номер извещения
32009398652
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка насоса Helix VE 407-1/16/E/KS. Wilo 4171724
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
12.08.2020 15:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -
Почтовый адрес
620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -
Контактный телефон
+7 343 375-83-25
Факс
+7 343 375-83-25
Адрес электронной почты
100-bez@vektor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Григорий Михайлович
Место рассмотрения предложений
ЕКАТЕРИНБУРГ
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка насоса Helix VE 407-1/16/E/KS. Wilo 4171724.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 06:00 GMT +320.08.2020 06:0020.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009398652Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насоса Helix VE 407-1/16/E/KS. Wilo 4171724.ЕКАТЕРИНБУРГ
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 06:0020.08.2020 06:0020.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009398652Дата и время вскрытия заявок Поставка насоса Helix VE 407-1/16/E/KS. Wilo 4171724.ЕКАТЕРИНБУРГ
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насоса Helix VE 407-1/16/E/KS. Wilo 4171724.
Начальная цена
2 255,40
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО УПП ВЕКТОР
Все закупки и тендеры АО УПП ВЕКТОР
Адрес местонахождения
620078, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ГАГАРИНА, 28, -, -
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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