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Номер извещения
ГП020364
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 10822 "Капитальный ремонт автономных источников электроснабжения, в том числе ДВС" для АО "Мессояханефтегаз" на 2021-2029 годы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.08.2020 14:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 1, корпус 16
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 1, корпус 16
Контактный телефон
+7 3452 68-81-81 доб. 4676
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карамашева Юлия Анатольевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Капитальный ремонт автономных источников электроснабжения, в том числе ДВС
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 15:00 GMT +326.08.2020 15:0026.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020364Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт автономных источников электроснабжения, в том числе ДВСТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Капитальный ремонт автономных источников электроснабжения, в том числе ДВС
Официальный сайт, на котором размещена документация
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