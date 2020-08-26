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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 10822 "Капитальный ремонт автономных источников электроснабжения, в том числе ДВС" для АО "Мессояханефтегаз" на 2021-2029 годы

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 10822 "Капитальный ремонт автономных источников электроснабжения, в том числе ДВС" для АО "Мессояханефтегаз" на 2021-2029 годы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 15:0026.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020364Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт автономных источников электроснабжения, в том числе ДВСТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП020364

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0026649-335-2020

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор организации, способной оказать услуги 10822 "Капитальный ремонт автономных источников электроснабжения, в том числе ДВС" для АО "Мессояханефтегаз" на 2021-2029 годы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    12.08.2020 14:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры АО МЕССОЯХАНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 1, корпус 16

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, мкр. Мирный, дом 1, корпус 16

    Контактный телефон

    +7 3452 68-81-81 доб. 4676

    Адрес электронной почты

    RC_NSU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карамашева Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт автономных источников электроснабжения, в том числе ДВС

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2020 15:00 GMT +326.08.2020 15:0026.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020364Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт автономных источников электроснабжения, в том числе ДВСТюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Капитальный ремонт автономных источников электроснабжения, в том числе ДВС

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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