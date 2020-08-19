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Номер извещения
ГП020363
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сбор предложений на поставку красок и растворителей для нужд АО "Красногорская теплосеть"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сбор коммерческих предложений
Дата публикации
12.08.2020 14:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КРАСНОГОРСК, УЛ ЖУКОВСКОГО, 9,
Почтовый адрес
143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 9
Контактный телефон
+7 495 562-34-67
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@kr-teplo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Челогузов Петр Борисович
Место рассмотрения предложений
г.Красногорск
Закупки и тендеры
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сбор коммерческих предложений на поставку красок и растворителей для нужд АО "Красногорская теплосеть"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сбор коммерческих предложений на поставку красок и растворителей для нужд АО "Красногорская теплосеть"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ
Все закупки и тендеры АО КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ
Адрес местонахождения
143402, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КРАСНОГОРСК, УЛ ЖУКОВСКОГО, 9,
143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 9
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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