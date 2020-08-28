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    Главная / Торги / Поставка комплекта контрольно-измерительного оборудования АКИП для нужд ПАО "НПП "Импульс"

    Поставка комплекта контрольно-измерительного оборудования АКИП для нужд ПАО "НПП "Импульс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.08.2020 10:0028.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009400106Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта контрольно-измерительного оборудования АКИП для нужд ПАО "НПП "Импульс"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009400106

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    088А_2020-ОЗ

    Наименование закупки

    Поставка комплекта контрольно-измерительного оборудования АКИП для нужд ПАО "НПП "Импульс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    13.08.2020 08:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_088А_2020-ОЗ.docx

    Документация_088А_2020-ОЗ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    публичное акционерное общество Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Юридический адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Почтовый адрес

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Контактный телефон

    +7 499 608-18-14

    Факс

    +7 495 781-26-93

    Адрес электронной почты

    sales@impuls.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Касперов Павел Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплекта контрольно-измерительного оборудования АКИП для нужд ПАО "НПП "Импульс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.08.2020 10:00 GMT +328.08.2020 10:0028.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009400106Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта контрольно-измерительного оборудования АКИП для нужд ПАО "НПП "Импульс"Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.08.2020 23:5931.08.2020 23:5931.08.2020 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009400106Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка комплекта контрольно-измерительного оборудования АКИП для нужд ПАО "НПП "Импульс"Москва

    Дата и время проведения

    01.09.2020 10:0001.09.2020 10:0001.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009400106Дата и время проведения Поставка комплекта контрольно-измерительного оборудования АКИП для нужд ПАО "НПП "Импульс"Москва

    Подведение итогов не позднее

    02.09.2020 23:5902.09.2020 23:5902.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009400106Подведение итогов не позднее Поставка комплекта контрольно-измерительного оборудования АКИП для нужд ПАО "НПП "Импульс"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.09.202002.09.2020 23:5902.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009400106Подведение итогов не позднее Поставка комплекта контрольно-измерительного оборудования АКИП для нужд ПАО "НПП "Импульс"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплекта контрольно-измерительного оборудования АКИП для нужд ПАО "НПП "Импульс"

    Начальная цена

    3 150 370,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «публичное акционерное общество Импульс»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПП Импульс
    Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс

    Адрес местонахождения

    129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во:

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