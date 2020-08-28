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Номер извещения
32009400106
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплекта контрольно-измерительного оборудования АКИП для нужд ПАО "НПП "Импульс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
13.08.2020 08:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Почтовый адрес
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Контактный телефон
+7 499 608-18-14
Факс
+7 495 781-26-93
Адрес электронной почты
sales@impuls.ru
Ф.И.О. контактного лица
Касперов Павел Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплекта контрольно-измерительного оборудования АКИП для нужд ПАО "НПП "Импульс"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2020 10:00 GMT +328.08.2020 10:0028.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009400106Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта контрольно-измерительного оборудования АКИП для нужд ПАО "НПП "Импульс"Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.08.2020 23:5931.08.2020 23:5931.08.2020 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009400106Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка комплекта контрольно-измерительного оборудования АКИП для нужд ПАО "НПП "Импульс"Москва
Дата и время проведения
01.09.2020 10:0001.09.2020 10:0001.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009400106Дата и время проведения Поставка комплекта контрольно-измерительного оборудования АКИП для нужд ПАО "НПП "Импульс"Москва
Подведение итогов не позднее
02.09.2020 23:5902.09.2020 23:5902.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009400106Подведение итогов не позднее Поставка комплекта контрольно-измерительного оборудования АКИП для нужд ПАО "НПП "Импульс"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекта контрольно-измерительного оборудования АКИП для нужд ПАО "НПП "Импульс"
Начальная цена
3 150 370,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПП Импульс
Все закупки и тендеры ПАО НПП Импульс
Адрес местонахождения
129626, Российская Федерация, Москва, Проспект мира, 102
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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