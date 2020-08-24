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    Главная / Торги / Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 11:5924.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009398411Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009398411

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.08.2020 14:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_№64-08-2020.docx

    Проект_договора_подряда_СМР_к_ЗП_в_эл.ф._№64-08-2020.pdf

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме_№64-08-2020.docx

    Техническое_задание_с_приложениями_(актуальное)_к_ЗП_в_эл.ф._№64-08-2020.zip

    Итоговый_протокол_№64-08-2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ

    Юридический адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Почтовый адрес

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Контактный телефон

    +385 69 681 033

    Факс

    +7 343 367-30-10

    Адрес электронной почты

    veu@svoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Виноградова Екатерина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 11:59 GMT +324.08.2020 11:5924.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009398411Дата и время окончания срока приема заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.08.2020 12:0024.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009398411Дата и время вскрытия заявок Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    01.09.2020 13:0001.09.2020 13:0001.09.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398411Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.09.202001.09.2020 13:0001.09.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398411Подведение итогов не позднее Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Начальная цена

    9 392 367,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГ

    Адрес местонахождения

    620014, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Малышева, 4А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724491/name/5f4e4af90f2795.96372005

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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