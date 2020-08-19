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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009398428
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту, установке опций источника бесперебойного питания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
12.08.2020 14:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
Почтовый адрес
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Контактный телефон
+7 499 940-02-22
Факс
+7 499 940-09-99
Адрес электронной почты
tender@gskb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Греку Людмила Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Москва, Дмитровское шоссе, 110
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ремонту, установке опций источника бесперебойного питания
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту, установке опций источника бесперебойного питания
Начальная цена
718 550,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО АЛМАЗ
Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ
Адрес местонахождения
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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