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Номер извещения
32009398515
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка средств индивидуальной защиты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
12.08.2020 15:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Почтовый адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Контактный телефон
+7 861 219-16-28
Факс
Адрес электронной почты
V.Dzhafarova@krr.aero
Ф.И.О. контактного лица
Джафарова В.Б. Не
Место рассмотрения предложений
350912, Краснодарский край, Краснодар г, им Евдокии Бершанской ул, дом № 355
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средств индивидуальной защиты
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств индивидуальной защиты
Начальная цена
1 068 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
Адрес местонахождения
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Наименование заказчика
ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
Все закупки и тендеры ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
Адрес местонахождения
353447, Российская Федерация, Краснодарский край, Анапа, Аэопорт, Аэропрт
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во:
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