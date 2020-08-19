Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по Объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Новокузнецк, включая оснащение КСА ПИВП, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, системой коммутации речевых сообщений, реконструкции трассовой радиолокационной позиции, г. Новокузнецк, Кемеровская область, в части реконструкции трассовой радиолокационной позиции»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009398422 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по Объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Новокузнецк, включая оснащение КСА ПИВП, приводными радиостанциями, средствами радиосвязи, системой коммутации речевых сообщений, реконструкции трассовой радиолокационной позиции, г. Новокузнецк, Кемеровская область, в части реконструкции трассовой радиолокационной позиции» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА

Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ Юридический адрес 125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16, Почтовый адрес 125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16 Контактный телефон +7 499 940-02-22 Факс +7 499 940-09-99 Адрес электронной почты tender@gskb.ru Ф.И.О. контактного лица Малеков Марат Аюпович, Место рассмотрения предложений Москва, Дмитровское шоссе, 110 Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

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