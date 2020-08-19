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Номер извещения
ГП020361
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка шин для автомобильной и специальной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.08.2020 14:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40
Почтовый адрес
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40
Контактный телефон
+7 916 360-97-90
Факс
Адрес электронной почты
mishin@sylcorp.co
Ф.И.О. контактного лица
Мишин Константин Александрович
Место рассмотрения предложений
Иркутск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка шин для автомобильной и специальной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 14:30 GMT +319.08.2020 14:3019.08.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020361Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шин для автомобильной и специальной техникиИркутск
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 10:0028.08.2020 10:0028.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020361Подведение итогов не позднее Поставка шин для автомобильной и специальной техникиИркутск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шин для автомобильной и специальной техники
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Карла Маркса, 40
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 600
Кол-во: 400
Кол-во: 65
Кол-во: 60
Кол-во: 60
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 60
Кол-во: 138
Кол-во: 60
Кол-во: 7
Кол-во: 300
Кол-во: 48
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