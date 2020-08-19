Закупка шин для автомобильной и специальной техники

Поставка шин для автомобильной и специальной техники

Подведение итогов не позднее

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена не указана

Поставка шин для автомобильной и специальной техники

Цена договора и требования к обеспечению

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Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Не разрешается Получить электронную подпись

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Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

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Требования к документации

ТИГР Все закупки и тендеры ТИГР

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Шина 315/80 R22,5 Бескамерная" Кол-во: 600

"Позиция 2" "Шина 315/80 R22,5 Бескамерная" Кол-во: 400

"Позиция 3" "Шина 425/85/R21 Камерная, в комплекте с камерой и ободной лентой" Кол-во: 65

"Позиция 4" "Шина 12.00R20 Камерная, в комплекте с камерой и ободной лентой" Кол-во: 60

"Позиция 5" "Шина 235/75 R17,5 Бескамерная" Кол-во: 60

"Позиция 6" "Шина 285/60 R18 Зимняя шипованная" Кол-во: 10

"Позиция 7" "Шина 265/70 R17 Зимняя шипованная" Кол-во: 5

"Позиция 8" "Шина 11.00 R20 Камерная, в комплекте с камерой и ободной лентой" Кол-во: 60

"Позиция 9" "Шина 205/75 R16C Зимняя шипованная" Кол-во: 138

"Позиция 10" "Шина 12.00 R 20 Камерная, в комплекте с камерой и ободной лентой" Кол-во: 60

"Позиция 11" "Шина 14.00 R20 Камерная, в комплекте с камерой и ободной лентой" Кол-во: 7

"Позиция 12" "Автокамера_320-508 (12,00-20)" Кол-во: 300