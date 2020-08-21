Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» Договора на поставку товаров по номенклатурной группе: Строительные материалы и принадлежности

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009398304 Уникальный номер закупки Номер закупки ЭЗП-94/2020 Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» Договора на поставку товаров по номенклатурной группе: Строительные материалы и принадлежности Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД Юридический адрес 173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2, Почтовый адрес 173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2 Контактный телефон +7 8162 62-56-47 Факс +7 8162 62-48-58 Адрес электронной почты post@oblgas.natm.ru Ф.И.О. контактного лица Белов Андрей Алексеевич Место рассмотрения предложений Великий Новгород Закупки и тендеры Новгородская область Ключевые слова:

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