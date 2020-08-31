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Номер извещения
32009400053
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение объемных работ по мостовым сооружениям на автомобильных дорогах «г.Нягань-пгт.Талинка», «г.Нягань-пгт.Приобье» Октябрьского района в 2020 году для Филиала №7 АО "ГК "Северавтодор"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
13.08.2020 08:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 34672 9-74-56
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil7-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соловьёв Евгений Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Нягань
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Выполнение объемных работ по мостовым сооружениям на автомобильных дорогах «г.Нягань-пгт.Талинка», «г.Нягань-пгт.Приобье» Октябрьского района в 2020 году для Филиала №7 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 07:00 GMT +331.08.2020 07:0031.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009400053Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение объемных работ по мостовым сооружениям на автомобильных дорогах «г.Нягань-пгт.Талинка», «г.Нягань-пгт.Приобье» Октябрьского района в 2020 году для Филиала №7 АО "ГК "Северавтодор" Нягань
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.08.2020 07:3031.08.2020 07:3031.08.2020 07:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009400053Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение объемных работ по мостовым сооружениям на автомобильных дорогах «г.Нягань-пгт.Талинка», «г.Нягань-пгт.Приобье» Октябрьского района в 2020 году для Филиала №7 АО "ГК "Северавтодор" Нягань
Дата и время проведения
01.09.2020 08:0001.09.2020 08:0001.09.2020 08:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009400053Дата и время проведения Выполнение объемных работ по мостовым сооружениям на автомобильных дорогах «г.Нягань-пгт.Талинка», «г.Нягань-пгт.Приобье» Октябрьского района в 2020 году для Филиала №7 АО "ГК "Северавтодор" Нягань
Подведение итогов не позднее
02.09.2020 11:0002.09.2020 11:0002.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009400053Подведение итогов не позднее Выполнение объемных работ по мостовым сооружениям на автомобильных дорогах «г.Нягань-пгт.Талинка», «г.Нягань-пгт.Приобье» Октябрьского района в 2020 году для Филиала №7 АО "ГК "Северавтодор" Нягань
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.09.202002.09.2020 11:0002.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009400053Подведение итогов не позднее Выполнение объемных работ по мостовым сооружениям на автомобильных дорогах «г.Нягань-пгт.Талинка», «г.Нягань-пгт.Приобье» Октябрьского района в 2020 году для Филиала №7 АО "ГК "Северавтодор" Нягань
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение объемных работ по мостовым сооружениям на автомобильных дорогах «г.Нягань-пгт.Талинка», «г.Нягань-пгт.Приобье» Октябрьского района в 2020 году для Филиала №7 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
4 178 481,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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