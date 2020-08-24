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Номер извещения
32009400865
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка хроматографических комплексов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
13.08.2020 11:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
Контактный телефон
+7 812 605-09-48
Факс
+7 812 605-09-48
Адрес электронной почты
Petrov_SR@mrg.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петров Сергей Романович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка хроматографических комплексов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 11:59 GMT +324.08.2020 11:5924.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009400865Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хроматографических комплексовСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 12:0024.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009400865Дата и время вскрытия заявок Поставка хроматографических комплексовСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.08.2020 17:0027.08.2020 17:0027.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009400865Подведение итогов не позднее Поставка хроматографических комплексовСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хроматографических комплексов
Начальная цена
12 378 309,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Галерная, 20-22
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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