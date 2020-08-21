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    Главная / Торги / Вспомогательные материалы

    Вспомогательные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2020 11:0021.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020360Дата и время окончания срока приема заявок Вспомогательные материалыКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020360

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Вспомогательные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.08.2020 14:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_№259.doc

    ГП020360_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 905 287-42-97

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Login@iz-lp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логин Ирина Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Вспомогательные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2020 11:00 GMT +321.08.2020 11:0021.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020360Дата и время окончания срока приема заявок Вспомогательные материалыКолпино

    Подведение итогов не позднее

    18.09.2020 11:0018.09.2020 11:0018.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020360Подведение итогов не позднее Вспомогательные материалыКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.09.202018.09.2020 11:0018.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020360Подведение итогов не позднее Вспомогательные материалыКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Вспомогательные материалы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/736434/name/5f684c7504cce6.15101844

    21.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пенополистирол 50мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Пенополистирол 100мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Полистирол 50мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Полистирол 100мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Клей Титан wild"

    Кол-во: 40

    "Позиция 6"

    "Клей Tytan Bond"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "Очиститель пены монтажной"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Полиэтилен-полиамин"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Дисперсия поливинилацетатная"

    Кол-во: 6500

    "Позиция 10"

    "Полиэтилен высокого давления в гранулах"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Паронит пон"

    Кол-во: 41

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