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Номер извещения
ГП020352
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор организации, способной на оказание услуг специализированной автокрановой техникой в пгт. Коротчаево для нужд филиала "Тюмень" в 2021-2023гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
12.08.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4688
Адрес электронной почты
select-gpns@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусева Алеся Васильевна
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Открытый конкурентный отбор организации, способной на оказание услуг грузоперевозящей техникой для нужд Филиала "Тюмень" "Газпромнеф
Дата и время окончания срока приема заявок
02.09.2020 13:00 GMT +302.09.2020 13:0002.09.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020352Дата и время окончания срока приема заявок Открытый конкурентный отбор организации, способной на оказание услуг грузоперевозящей техникой для нужд Филиала "Тюмень" "ГазпромнефТюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Открытый конкурентный отбор организации, способной на оказание услуг грузоперевозящей техникой для нужд Филиала "Тюмень" "Газпромнеф
Официальный сайт, на котором размещена документация
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