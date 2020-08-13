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    Главная / Торги / Поставка согласно спецификации: Джойстик, замок зажигания Manitou (125). Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 17.08.2020 г.

    Поставка согласно спецификации: Джойстик, замок зажигания Manitou (125). Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 17.08.2020 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020354Дата и время окончания срока приема заявок Поставка согласно спецификации: Джойстик, замок зажигания Manitou (125). Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 17.08.2020 г.ДомодедовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020354

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Заявка 42

    Наименование закупки

    Поставка согласно спецификации: Джойстик, замок зажигания Manitou (125). Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 17.08.2020 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.08.2020 14:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Джойстик_3.jpeg

    Ждойстик_2.jpeg

    125_MT_1740_погр._вилочн..pdf

    Схема проезда

    Договор поставки

    Запрос по документам

    Спецификация_№_42.docx

    Джойстки_1.jpeg

    Контакты склада

    Схема проезда 1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИЕЙ-М
    Все закупки и тендеры УММ

    Юридический адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1

    Контактный телефон

    +7 495 660-91-91

    Факс

    +7 495 660-91-91

    Адрес электронной почты

    alexander.bushuev@mega-stroy.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Бушуев Александр Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Домодедово

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка согласно спецификации: Джойстик, замок зажигания Manitou (125). Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 17.08.2020 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.08.2020 10:00 GMT +313.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020354Дата и время окончания срока приема заявок Поставка согласно спецификации: Джойстик, замок зажигания Manitou (125). Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 17.08.2020 г.Домодедово

    Дата и время вскрытия заявок

    13.08.2020 10:0013.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020354Дата и время вскрытия заявок Поставка согласно спецификации: Джойстик, замок зажигания Manitou (125). Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 17.08.2020 г.Домодедово

    Подведение итогов не позднее

    13.08.2020 11:0013.08.2020 11:0013.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020354Подведение итогов не позднее Поставка согласно спецификации: Джойстик, замок зажигания Manitou (125). Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 17.08.2020 г.Домодедово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.08.202013.08.2020 11:0013.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020354Подведение итогов не позднее Поставка согласно спецификации: Джойстик, замок зажигания Manitou (125). Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 17.08.2020 г.Домодедово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка согласно спецификации: Джойстик, замок зажигания Manitou (125). Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 17.08.2020 г.

    Начальная цена

    24 558,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИЕЙ-М»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УММ
    Все закупки и тендеры УММ

    Адрес местонахождения

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка согласно спецификации: Джойстик, замок зажигания Manitou (125). Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 17.08.2020 г."

    Кол-во: 1

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