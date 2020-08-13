www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП020354
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка согласно спецификации: Джойстик, замок зажигания Manitou (125). Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 17.08.2020 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 14:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
alexander.bushuev@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Бушуев Александр Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Домодедово
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка согласно спецификации: Джойстик, замок зажигания Manitou (125). Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 17.08.2020 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2020 10:00 GMT +313.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020354Дата и время окончания срока приема заявок Поставка согласно спецификации: Джойстик, замок зажигания Manitou (125). Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 17.08.2020 г.Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
13.08.2020 10:0013.08.2020 10:0013.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020354Дата и время вскрытия заявок Поставка согласно спецификации: Джойстик, замок зажигания Manitou (125). Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 17.08.2020 г.Домодедово
Подведение итогов не позднее
13.08.2020 11:0013.08.2020 11:0013.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020354Подведение итогов не позднее Поставка согласно спецификации: Джойстик, замок зажигания Manitou (125). Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 17.08.2020 г.Домодедово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.08.202013.08.2020 11:0013.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020354Подведение итогов не позднее Поставка согласно спецификации: Джойстик, замок зажигания Manitou (125). Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 17.08.2020 г.Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка согласно спецификации: Джойстик, замок зажигания Manitou (125). Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 17.08.2020 г.
Начальная цена
24 558,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.