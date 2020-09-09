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Номер извещения
32009398409
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на заключение договоров на выполнение строительно-монтажных работ по приведению склада хлора БОС к требованиям норм и правил для нужд ООО «Новогор-Прикамье» РКСМ-1061
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
12.08.2020 14:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3
Контактный телефон
+7 495 783-32-32
Факс
--
Адрес электронной почты
amutafyan@roscomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мутафян Аида Араевна
Место рассмотрения предложений
Центральный
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Приведение склада хлора БОС к требованиям норм и правил
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.09.2020 13:00 GMT +309.09.2020 13:0009.09.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009398409Дата и время окончания срока приема заявок Приведение склада хлора БОС к требованиям норм и правилЦентральный
Дата и время вскрытия заявок
09.09.2020 13:00GMT +309.09.2020 13:0009.09.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009398409Дата и время вскрытия заявок Приведение склада хлора БОС к требованиям норм и правилЦентральный
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.09.202017.09.2020 19:0017.09.2020 19:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009398409Дата окончания срока рассмотрения заявок Приведение склада хлора БОС к требованиям норм и правилЦентральный
Подведение итогов не позднее
17.09.2020 19:0017.09.2020 19:0017.09.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398409Подведение итогов не позднее Приведение склада хлора БОС к требованиям норм и правилЦентральный
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приведение склада хлора БОС к требованиям норм и правил
Начальная цена
43 618 823,51
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВОГОР-Прикамье
Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье
Адрес местонахождения
614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35
614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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