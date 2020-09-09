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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме на заключение договоров на выполнение строительно-монтажных работ по приведению склада хлора БОС к требованиям норм и правил для нужд ООО «Новогор-Прикамье» РКСМ-1061

    Открытый конкурс в электронной форме на заключение договоров на выполнение строительно-монтажных работ по приведению склада хлора БОС к требованиям норм и правил для нужд ООО «Новогор-Прикамье» РКСМ-1061

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.09.2020 13:0009.09.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009398409Дата и время окончания срока приема заявок Приведение склада хлора БОС к требованиям норм и правилЦентральныйПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009398409

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме на заключение договоров на выполнение строительно-монтажных работ по приведению склада хлора БОС к требованиям норм и правил для нужд ООО «Новогор-Прикамье» РКСМ-1061

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    12.08.2020 14:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    КД_-1061.7z

    Приложение_1.2._Техническая_документация1.7z

    Приложение_1.2._Техническая_документация2.7z

    Итоговый_протокол_996_РКСМ-1061__несост.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ
    Все закупки и тендеры АО РКС-МЕНЕДЖМЕНТ

    Юридический адрес

    119048, Российская Федерация, Москва, Центральный, Полянка Малая, дом 2, этаж 2 п II к 9

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Центральный, УЛИЦА БАХРУШИНА, 18 c 3

    Контактный телефон

    +7 495 783-32-32

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    amutafyan@roscomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мутафян Аида Араевна

    Место рассмотрения предложений

    Центральный

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приведение склада хлора БОС к требованиям норм и правил

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.09.2020 13:00 GMT +309.09.2020 13:0009.09.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009398409Дата и время окончания срока приема заявок Приведение склада хлора БОС к требованиям норм и правилЦентральный

    Дата и время вскрытия заявок

    09.09.2020 13:00GMT +309.09.2020 13:0009.09.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009398409Дата и время вскрытия заявок Приведение склада хлора БОС к требованиям норм и правилЦентральный

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    17.09.202017.09.2020 19:0017.09.2020 19:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009398409Дата окончания срока рассмотрения заявок Приведение склада хлора БОС к требованиям норм и правилЦентральный

    Подведение итогов не позднее

    17.09.2020 19:0017.09.2020 19:0017.09.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398409Подведение итогов не позднее Приведение склада хлора БОС к требованиям норм и правилЦентральный

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.09.202017.09.2020 19:0017.09.2020 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398409Подведение итогов не позднее Приведение склада хлора БОС к требованиям норм и правилЦентральный

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приведение склада хлора БОС к требованиям норм и правил

    Начальная цена

    43 618 823,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВОГОР-Прикамье
    Все закупки и тендеры НОВОГОР-Прикамье

    Адрес местонахождения

    614065, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Свиязева, 35

    614002, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Чернышевского, 28

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/730077/name/5f59fced869195.44499999

    10.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "в соответствии с техническим заданием"

    Кол-во: 1.00000

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