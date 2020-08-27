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Номер извещения
32009398157
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка поковок для компрессора
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 14:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Почтовый адрес
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Контактный телефон
+7 342 262-71-93
Факс
+7 342 284-54-54
Адрес электронной почты
n73422627193@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соседкова Т. А.
Место рассмотрения предложений
614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф871 х Ф382 х 400 (деталь НЦ16/56.0310-003 патрубок входной)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2020 12:00 GMT +327.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009398157Дата и время окончания срока приема заявок Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф871 х Ф382 х 400 (деталь НЦ16/56.0310-003 патрубок входной)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2020 12:0027.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009398157Дата и время вскрытия заявок Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф871 х Ф382 х 400 (деталь НЦ16/56.0310-003 патрубок входной)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Подведение итогов не позднее
28.09.2020 15:0028.09.2020 15:0028.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398157Подведение итогов не позднее Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф871 х Ф382 х 400 (деталь НЦ16/56.0310-003 патрубок входной)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.09.202028.09.2020 15:0028.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398157Подведение итогов не позднее Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф871 х Ф382 х 400 (деталь НЦ16/56.0310-003 патрубок входной)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф871 х Ф382 х 400 (деталь НЦ16/56.0310-003 патрубок входной)
Начальная цена
801 938,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 2.00000
Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф822 х Ф362 х 464 (деталь НЦ16/56.0310-004 патрубок выходной)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2020 12:00 GMT +327.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009398157Дата и время окончания срока приема заявок Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф822 х Ф362 х 464 (деталь НЦ16/56.0310-004 патрубок выходной)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2020 12:0027.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009398157Дата и время вскрытия заявок Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф822 х Ф362 х 464 (деталь НЦ16/56.0310-004 патрубок выходной)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Подведение итогов не позднее
28.09.2020 15:0028.09.2020 15:0028.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398157Подведение итогов не позднее Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф822 х Ф362 х 464 (деталь НЦ16/56.0310-004 патрубок выходной)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.09.202028.09.2020 15:0028.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398157Подведение итогов не позднее Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф822 х Ф362 х 464 (деталь НЦ16/56.0310-004 патрубок выходной)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф822 х Ф362 х 464 (деталь НЦ16/56.0310-004 патрубок выходной)
Начальная цена
852 652,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 2.00000
Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф1450 х Ф230 х 370 (деталь НЦ16ДКС/100-03.0315-001 крышка передняя)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2020 12:00 GMT +327.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009398157Дата и время окончания срока приема заявок Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф1450 х Ф230 х 370 (деталь НЦ16ДКС/100-03.0315-001 крышка передняя)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2020 12:0027.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009398157Дата и время вскрытия заявок Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф1450 х Ф230 х 370 (деталь НЦ16ДКС/100-03.0315-001 крышка передняя)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Подведение итогов не позднее
28.09.2020 15:0028.09.2020 15:0028.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398157Подведение итогов не позднее Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф1450 х Ф230 х 370 (деталь НЦ16ДКС/100-03.0315-001 крышка передняя)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.09.202028.09.2020 15:0028.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398157Подведение итогов не позднее Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф1450 х Ф230 х 370 (деталь НЦ16ДКС/100-03.0315-001 крышка передняя)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф1450 х Ф230 х 370 (деталь НЦ16ДКС/100-03.0315-001 крышка передняя)
Начальная цена
2 127 970,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 2.00000
Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф1480 х Ф230 х 492 (деталь НЦ16ДКС/100-03.0350-101 крышка задняя)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.08.2020 12:00 GMT +327.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009398157Дата и время окончания срока приема заявок Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф1480 х Ф230 х 492 (деталь НЦ16ДКС/100-03.0350-101 крышка задняя)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Дата и время вскрытия заявок
27.08.2020 12:0027.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009398157Дата и время вскрытия заявок Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф1480 х Ф230 х 492 (деталь НЦ16ДКС/100-03.0350-101 крышка задняя)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Подведение итогов не позднее
28.09.2020 15:0028.09.2020 15:0028.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398157Подведение итогов не позднее Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф1480 х Ф230 х 492 (деталь НЦ16ДКС/100-03.0350-101 крышка задняя)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.09.202028.09.2020 15:0028.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398157Подведение итогов не позднее Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф1480 х Ф230 х 492 (деталь НЦ16ДКС/100-03.0350-101 крышка задняя)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф1480 х Ф230 х 492 (деталь НЦ16ДКС/100-03.0350-101 крышка задняя)
Начальная цена
4 594 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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