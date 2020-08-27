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    Главная / Торги / Изготовление и поставка поковок для компрессора

    Изготовление и поставка поковок для компрессора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009398157Дата и время окончания срока приема заявок Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф871 х Ф382 х 400 (деталь НЦ16/56.0310-003 патрубок входной)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009398157

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка поковок для компрессора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.08.2020 14:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1824-1827_ЗП.rar

    Изменение_в_документацию_о_закупке.doc

    32009398157-1.pdf

    32009398157-2.pdf

    32009398157-3.pdf

    32009398157-4.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Юридический адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Почтовый адрес

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Контактный телефон

    +7 342 262-71-93

    Факс

    +7 342 284-54-54

    Адрес электронной почты

    n73422627193@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соседкова Т. А.

    Место рассмотрения предложений

    614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф871 х Ф382 х 400 (деталь НЦ16/56.0310-003 патрубок входной)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2020 12:00 GMT +327.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009398157Дата и время окончания срока приема заявок Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф871 х Ф382 х 400 (деталь НЦ16/56.0310-003 патрубок входной)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Дата и время вскрытия заявок

    27.08.2020 12:0027.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009398157Дата и время вскрытия заявок Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф871 х Ф382 х 400 (деталь НЦ16/56.0310-003 патрубок входной)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Подведение итогов не позднее

    28.09.2020 15:0028.09.2020 15:0028.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398157Подведение итогов не позднее Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф871 х Ф382 х 400 (деталь НЦ16/56.0310-003 патрубок входной)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.09.202028.09.2020 15:0028.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398157Подведение итогов не позднее Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф871 х Ф382 х 400 (деталь НЦ16/56.0310-003 патрубок входной)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф871 х Ф382 х 400 (деталь НЦ16/56.0310-003 патрубок входной)

    Начальная цена

    801 938,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/730033/name/5f59f2eeb1f5d9.26613763

    10.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство металлургическое"

    Кол-во: 2.00000

    Лот 2

    Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф822 х Ф362 х 464 (деталь НЦ16/56.0310-004 патрубок выходной)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2020 12:00 GMT +327.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009398157Дата и время окончания срока приема заявок Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф822 х Ф362 х 464 (деталь НЦ16/56.0310-004 патрубок выходной)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Дата и время вскрытия заявок

    27.08.2020 12:0027.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009398157Дата и время вскрытия заявок Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф822 х Ф362 х 464 (деталь НЦ16/56.0310-004 патрубок выходной)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Подведение итогов не позднее

    28.09.2020 15:0028.09.2020 15:0028.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398157Подведение итогов не позднее Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф822 х Ф362 х 464 (деталь НЦ16/56.0310-004 патрубок выходной)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.09.202028.09.2020 15:0028.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398157Подведение итогов не позднее Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф822 х Ф362 х 464 (деталь НЦ16/56.0310-004 патрубок выходной)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф822 х Ф362 х 464 (деталь НЦ16/56.0310-004 патрубок выходной)

    Начальная цена

    852 652,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/730064/name/5f59fa0f0a4243.33353311

    10.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство металлургическое"

    Кол-во: 2.00000

    Лот 3

    Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф1450 х Ф230 х 370 (деталь НЦ16ДКС/100-03.0315-001 крышка передняя)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2020 12:00 GMT +327.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009398157Дата и время окончания срока приема заявок Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф1450 х Ф230 х 370 (деталь НЦ16ДКС/100-03.0315-001 крышка передняя)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Дата и время вскрытия заявок

    27.08.2020 12:0027.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009398157Дата и время вскрытия заявок Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф1450 х Ф230 х 370 (деталь НЦ16ДКС/100-03.0315-001 крышка передняя)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Подведение итогов не позднее

    28.09.2020 15:0028.09.2020 15:0028.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398157Подведение итогов не позднее Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф1450 х Ф230 х 370 (деталь НЦ16ДКС/100-03.0315-001 крышка передняя)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.09.202028.09.2020 15:0028.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398157Подведение итогов не позднее Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф1450 х Ф230 х 370 (деталь НЦ16ДКС/100-03.0315-001 крышка передняя)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф1450 х Ф230 х 370 (деталь НЦ16ДКС/100-03.0315-001 крышка передняя)

    Начальная цена

    2 127 970,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/730088/name/5f59fe7c29ae79.59057014

    10.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство металлургическое"

    Кол-во: 2.00000

    Лот 4

    Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф1480 х Ф230 х 492 (деталь НЦ16ДКС/100-03.0350-101 крышка задняя)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.08.2020 12:00 GMT +327.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009398157Дата и время окончания срока приема заявок Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф1480 х Ф230 х 492 (деталь НЦ16ДКС/100-03.0350-101 крышка задняя)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Дата и время вскрытия заявок

    27.08.2020 12:0027.08.2020 12:0027.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009398157Дата и время вскрытия заявок Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф1480 х Ф230 х 492 (деталь НЦ16ДКС/100-03.0350-101 крышка задняя)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Подведение итогов не позднее

    28.09.2020 15:0028.09.2020 15:0028.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398157Подведение итогов не позднее Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф1480 х Ф230 х 492 (деталь НЦ16ДКС/100-03.0350-101 крышка задняя)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.09.202028.09.2020 15:0028.09.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009398157Подведение итогов не позднее Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф1480 х Ф230 х 492 (деталь НЦ16ДКС/100-03.0350-101 крышка задняя)614038, г. Пермь, ул. Академика Веденеева, д. 28, ПАО НПО "Искра"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф1480 х Ф230 х 492 (деталь НЦ16ДКС/100-03.0350-101 крышка задняя)

    Начальная цена

    4 594 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО Искра
    Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра

    Адрес местонахождения

    614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/730102/name/5f5a00c8552585.12452496

    10.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство металлургическое"

    Кол-во: 2.00000

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