Лот 1

Поковка с предварительной механической обработкой из стали 14Х2ГМР ТУ 0574417-060-97 либо ТУ НЗЛ 341-93, гр. V КП 590 ГОСТ 8479-70, КСU -60?С? Дж/см2 (3.0 кгс*м/см2); Механические свойства определять на образцах, вырезанных в тангенциальном направлении. Провести неразрушающий контроль методом ультразвуковой дефектоскопии на соответствии группы качества 3 по ГОСТ 24507-80, размеры поставочные Ф871 х Ф382 х 400 (деталь НЦ16/56.0310-003 патрубок входной)