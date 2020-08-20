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Номер извещения
32009398117
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Отбор организации на поставку газоиспользующего оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
12.08.2020 13:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,
Почтовый адрес
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4
Контактный телефон
+7 347 229-91-91
Факс
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Адрес электронной почты
muslimov.d@bashgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муслимов Денис Камильевич
Место рассмотрения предложений
Уфа
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Отбор организации на поставку газоиспользующего оборудования
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отбор организации на поставку газоиспользующего оборудования
Начальная цена
3 173 771,97
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
Адрес местонахождения
450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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