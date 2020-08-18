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Номер извещения
ГП020384
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закладные детали PQ - 1 261 шт.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
12.08.2020 15:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Контактный телефон
+7 925 646-00-39
Факс
+7 495 649-30-67
Адрес электронной почты
marinev@promstroi-group.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марин Евгений Витальевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закладные детали PQ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 14:00 GMT +318.08.2020 14:0018.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020384Дата и время окончания срока приема заявок Закладные детали PQМосква
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 12:0028.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020384Подведение итогов не позднее Закладные детали PQМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закладные детали PQ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПРОМСТРОЙ
Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ
Адрес местонахождения
121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10
117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 184
Кол-во: 214
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 35
Кол-во: 130
Кол-во: 50
Кол-во: 132
Кол-во: 32
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 56
Кол-во: 30
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 156
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 34
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 3
Кол-во: 98
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
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