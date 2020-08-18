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    Главная / Торги / Закладные детали PQ - 1 261 шт.

    Закладные детали PQ - 1 261 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 14:0018.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020384Дата и время окончания срока приема заявок Закладные детали PQМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020384

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-357

    Наименование закупки

    Закладные детали PQ - 1 261 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.08.2020 15:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_КП.xlsx

    Документация.7z

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    ТЗ_(МТР).docx

    200218_Типовая_форма_договора_поставки.ПС.ред.1.2.doc

    ГП020384.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 925 646-00-39

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    marinev@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марин Евгений Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закладные детали PQ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 14:00 GMT +318.08.2020 14:0018.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020384Дата и время окончания срока приема заявок Закладные детали PQМосква

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2020 12:0028.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020384Подведение итогов не позднее Закладные детали PQМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.202028.08.2020 12:0028.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020384Подведение итогов не позднее Закладные детали PQМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закладные детали PQ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/778553/name/5fb37045d14ef3.73450966

    17.11.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деталь закладная PQ009(B) по чертежу 0055-4.1.1.29.551-KJ6.DT-0006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Деталь закладная PQ009(BS) по чертежу 0055-4.1.1.29.551-KJ6.DT-0005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Деталь закладная PQ001 по чертежам 0055-TCM-NKK-0.0.0.00.000-KJ"

    Кол-во: 184

    "Позиция 4"

    "Деталь закладная PQ002(S) по чертежу 0055-4.1.1.29.551-KJ6.DT-0007"

    Кол-во: 214

    "Позиция 5"

    "Деталь закладная PQ003(B) по чертежу 0055-4.1.1.29.551-KJ6.DT-0007"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Деталь закладная PQ003(BS) по чертежу 0055-4.1.1.29.551-KJ6.DT-0008"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Деталь закладная PQ006(B) по чертежу 0055-4.1.1.29.551-KJ6.DT-0008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Деталь закладная PQ006(BS) по чертежу 0055-4.1.1.29.551-KJ6.DT-0006"

    Кол-во: 35

    "Позиция 9"

    "Деталь закладная PQ004 черт. 0055-0.0.0.00.000-KJ.DT-002"

    Кол-во: 130

    "Позиция 10"

    "Деталь закладная PQ004"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Деталь закладная PQ004 черт. 0055-0.0.0.00.000-KJ.DT-002"

    Кол-во: 132

    "Позиция 12"

    "Деталь закладная PQ002.1 черт.0055-4.1.1.29.551-KJ22.DT-0020"

    Кол-во: 32

    "Позиция 13"

    "Деталь закладная PQ002 черт.0055-4.1.1.29.551-KJ22.DT-0020"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Деталь закладная PQ001 черт.0055-4.1.1.29.551-KJ22.DT-0022"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Деталь закладная PQ003 черт.0055-4.1.1.29.551-KJ22.DT-0028"

    Кол-во: 56

    "Позиция 16"

    "Деталь закладная PQ0001 черт.0055.0.0.0.00.000-KJ.DT-0002"

    Кол-во: 30

    "Позиция 17"

    "Деталь закладная PQ002 черт.0055-4.1.1.29.500-KJ15 л.54"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Деталь закладная PQ003 черт.0055-4.1.1.29.500-KJ15 л.87"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Деталь закладная PQ001 черт.0055-4.1.1.29.500-KJ15 л.114"

    Кол-во: 156

    "Позиция 20"

    "Деталь закладная PQ002 черт.0055-4.1.1.29.500-KJ15 л.114"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Деталь закладная PQ004 черт.055-4.1.1.29.500-KJ15 л.114"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Деталь закладная PQ003 черт.055-4.1.1.29.500-KJ15 л.114"

    Кол-во: 12

    "Позиция 23"

    "Деталь закладная PQ005 черт.0055-4.1.1.29.500-KJ15 л.114"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Деталь закладная PQ003 черт.0055-4.1.1.29.500-KJ15 л.125"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Деталь закладная PQ003 черт.0055-4.1.1.29.500-KJ15 л.131"

    Кол-во: 34

    "Позиция 26"

    "Деталь закладная PQ001 черт.0055-4.1.1.29.500-KJ15 л.131"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Деталь закладная PQ001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Деталь закладная РQ002 черт.0055-3.1.1.09.857-KJ2.DT-0007 лист6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Деталь закладная РQ003 черт.0055-3.1.1.09.857-KJ2.DT-0007 лист6"

    Кол-во: 16

    "Позиция 30"

    "Деталь закладная РQ004.1 черт.0055-4.1.1.29.514-KJ1.DT-0009 лист9"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Деталь закладная РQ004 черт.0055-4.1.1.29.516-KJ1.DT-0013 лист13"

    Кол-во: 98

    "Позиция 32"

    "Деталь закладная РQ004.1 черт.0055-4.1.1.29.516-KJ1.DT-0009 лист9"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Деталь закладная РQ004.1 черт.0055-4.1.1.29.556-KJ1.DT-0009 лист9.2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Деталь закладная РQ004.1 черт.0055-4.1.1.29.557-KJ1.DT-0011 лист11"

    Кол-во: 3

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