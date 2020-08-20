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Номер извещения
ГП020349
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту кровельного покрытия помещений на закрытой крановой эстакаде цеха №38 (ФЗК) в осях 26-29/Д-Е на отметке +7,400 м. (инв. №00000002)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 13:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3127
Факс
Адрес электронной почты
Nina.Velikanova@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Великанова Нина Петровна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Выполнение работ по ремонту кровельного покрытия помещений на закрытой крановой эстакаде цеха №38 (ФЗК) в осях 26-29/Д-Е на отметке +7,400 м. (инв. №00000002)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 17:00 GMT +320.08.2020 17:0020.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020349Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту кровельного покрытия помещений на закрытой крановой эстакаде цеха №38 (ФЗК) в осях 26-29/Д-Е на отметке +7,400 м. (инв. №00000002) Колпино
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 17:0020.08.2020 17:0020.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020349Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту кровельного покрытия помещений на закрытой крановой эстакаде цеха №38 (ФЗК) в осях 26-29/Д-Е на отметке +7,400 м. (инв. №00000002) Колпино
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 17:0030.09.2020 17:0030.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020349Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту кровельного покрытия помещений на закрытой крановой эстакаде цеха №38 (ФЗК) в осях 26-29/Д-Е на отметке +7,400 м. (инв. №00000002) Колпино
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.09.202030.09.2020 17:0030.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020349Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту кровельного покрытия помещений на закрытой крановой эстакаде цеха №38 (ФЗК) в осях 26-29/Д-Е на отметке +7,400 м. (инв. №00000002) Колпино
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту кровельного покрытия помещений на закрытой крановой эстакаде цеха №38 (ФЗК) в осях 26-29/Д-Е на отметке +7,400 м. (инв. №00000002)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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