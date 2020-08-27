Квалификационный отбор организаций № КО20-08-13 для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на выполнение работ по созданию Системы мониторинга и контроля информационной безопасности БД для нужд Банка ГПБ (АО)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП020351 Уникальный номер закупки Номер закупки КО20-08-13 Наименование закупки Квалификационный отбор организаций № КО20-08-13 для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на выполнение работ по созданию Системы мониторинга и контроля информационной безопасности БД для нужд Банка ГПБ (АО) Валюта процедуры RUB Способ закупки Квалификационный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры КО20-08-13+.doc

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО) Юридический адрес 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1, Почтовый адрес 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1 Контактный телефон +7 495 287-61-00 доб. 24984 Факс -- Адрес электронной почты Olga.Y.Medvedeva@gazprombank.ru Ф.И.О. контактного лица Медведева Ольга Юрьевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru