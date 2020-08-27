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Номер извещения
ГП020351
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Квалификационный отбор организаций № КО20-08-13 для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на выполнение работ по созданию Системы мониторинга и контроля информационной безопасности БД для нужд Банка ГПБ (АО)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Квалификационный отбор
Дата публикации
12.08.2020 13:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 287-61-00 доб. 24984
Факс
--
Адрес электронной почты
Olga.Y.Medvedeva@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Медведева Ольга Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Квалификационный отбор организаций № КО20-08-13 для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на выполнение работ по созданию Системы мониторинга и контроля информационной безопасности БД для нужд Банка ГПБ (АО)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020351Подведение итогов не позднее Квалификационный отбор организаций № КО20-08-13 для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на выполнение работ по созданию Системы мониторинга и контроля информационной безопасности БД для нужд Банка ГПБ (АО)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Квалификационный отбор организаций № КО20-08-13 для дальнейшего участия в конкурентных процедурах на выполнение работ по созданию Системы мониторинга и контроля информационной безопасности БД для нужд Банка ГПБ (АО)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Разрешение приема иных условий оплаты
Разрешение приема иных условий для количества
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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