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Номер извещения
ГП020343
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
передача отходов 4 класса опасности сторонней специализированной организации с целью сбора, транспортирования, обезвреживания, утилизации отходов "Лом футеровки пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства 91211002214"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 13:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-53-89
Факс
--
Адрес электронной почты
SpeshilovaOV@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Спешилова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
ОАО КУМЗ
Закупки и тендеры
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Передача отходов 4 класса опасности с целью сбора, транспортирования, обезвреживания, утилизации отходов "Лом футеровки пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства 91211002214"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 13:00 GMT +317.08.2020 13:0017.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020343Дата и время окончания срока приема заявок передача отходов 4 класса опасности с целью сбора, транспортирования, обезвреживания, утилизации отходов "Лом футеровки пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства 91211002214"ОАО КУМЗ
Дата и время вскрытия заявок
17.08.2020 13:0017.08.2020 13:0017.08.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020343Дата и время вскрытия заявок передача отходов 4 класса опасности с целью сбора, транспортирования, обезвреживания, утилизации отходов "Лом футеровки пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства 91211002214"ОАО КУМЗ
Подведение итогов не позднее
24.08.2020 10:0024.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020343Подведение итогов не позднее передача отходов 4 класса опасности с целью сбора, транспортирования, обезвреживания, утилизации отходов "Лом футеровки пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства 91211002214"ОАО КУМЗ
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.08.202024.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020343Подведение итогов не позднее передача отходов 4 класса опасности с целью сбора, транспортирования, обезвреживания, утилизации отходов "Лом футеровки пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства 91211002214"ОАО КУМЗ
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Передача отходов 4 класса опасности с целью сбора, транспортирования, обезвреживания, утилизации отходов "Лом футеровки пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства 91211002214"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
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