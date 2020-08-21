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Номер извещения
32009397919
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор на оказание услуг по проведению аттестационных испытаний объектов информатизации по требованиям безопасности информации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
12.08.2020 13:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иващенко Вероника Андреевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению аттестационных испытаний объектов информатизации по требованиям безопасности информации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 16:00 GMT +321.08.2020 16:0021.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009397919Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению аттестационных испытаний объектов информатизации по требованиям безопасности информацииВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 16:0021.08.2020 16:0021.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009397919Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению аттестационных испытаний объектов информатизации по требованиям безопасности информацииВоронеж
Подведение итогов не позднее
18.09.2020 16:0018.09.2020 16:0018.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009397919Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению аттестационных испытаний объектов информатизации по требованиям безопасности информацииВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению аттестационных испытаний объектов информатизации по требованиям безопасности информации
Начальная цена
631 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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