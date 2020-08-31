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    Главная / Торги / открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции административно-бытового корпуса (инв. № 000512) и реконструкции ограждения (инвентарный № 000309) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, с. Заря

    открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции административно-бытового корпуса (инв. № 000512) и реконструкции ограждения (инвентарный № 000309) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, с. Заря

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2020 07:0031.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009399830Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реконструкции административно-бытового корпуса (инв. № 000512) и реконструкции ограждения (инвентарный № 000309) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, с. Заря Ижевск, Песочная, 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009399830

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции административно-бытового корпуса (инв. № 000512) и реконструкции ограждения (инвентарный № 000309) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, с. Заря

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    13.08.2020 06:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    п.33_Проект_договора.doc

    п.34_Договор_залога.doc

    РД_часть_1.zip

    2020_085_10122_Конкурс_не_МСП_Реконстр.АБК_на_пл.3.doc

    п.35_Перечень_работ_и_материалов..xls

    РД_часть_3.7z

    Сводка_затрат_(Приложение_№1_к_договору).xls

    РД_часть_2.7z

    Протокол_итоговый_32009399830.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Юридический адрес

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    Почтовый адрес

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Контактный телефон

    +7 3412 90-32-20

    Факс

    +7 3412 90-32-20

    Адрес электронной почты

    047@kupol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Черезова Елена Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск, Песочная, 3

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по реконструкции административно-бытового корпуса (инв. № 000512) и реконструкции ограждения (инвентарный № 000309) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, с. Заря

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2020 07:00 GMT +331.08.2020 07:0031.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009399830Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по реконструкции административно-бытового корпуса (инв. № 000512) и реконструкции ограждения (инвентарный № 000309) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, с. Заря Ижевск, Песочная, 3

    Дата и время вскрытия заявок

    31.08.2020 07:00GMT +331.08.2020 07:0031.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009399830Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по реконструкции административно-бытового корпуса (инв. № 000512) и реконструкции ограждения (инвентарный № 000309) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, с. Заря Ижевск, Песочная, 3

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.09.202003.09.2020 10:0003.09.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009399830Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по реконструкции административно-бытового корпуса (инв. № 000512) и реконструкции ограждения (инвентарный № 000309) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, с. Заря Ижевск, Песочная, 3

    Подведение итогов не позднее

    10.09.2020 14:0010.09.2020 14:0010.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399830Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции административно-бытового корпуса (инв. № 000512) и реконструкции ограждения (инвентарный № 000309) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, с. Заря Ижевск, Песочная, 3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202010.09.2020 14:0010.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009399830Подведение итогов не позднее Выполнение работ по реконструкции административно-бытового корпуса (инв. № 000512) и реконструкции ограждения (инвентарный № 000309) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, с. Заря Ижевск, Песочная, 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по реконструкции административно-бытового корпуса (инв. № 000512) и реконструкции ограждения (инвентарный № 000309) на площадке 3 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район, с. Заря

    Начальная цена

    18 252 158,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    182 521,58 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    182 521,58

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИЭМЗ КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Адрес местонахождения

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/725906/name/5f50bd076edc79.85629439

    03.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха"

    Кол-во: 18252158.40000

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