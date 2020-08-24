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    Главная / Торги / средств индивидуальной защиты

    средств индивидуальной защиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 11:5924.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009397896Дата и время окончания срока приема заявок Средства индивидуальной защиты Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009397896

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    48-16/2020

    Наименование закупки

    средств индивидуальной защиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.08.2020 13:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    извещение.docx

    Форма_7_Коммерческое_предложение.xlsx

    Проект_договора.doc

    документация.doc

    Протокол_итоговый.PDF

    Протокол_итоговый_ред._1.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ

    Юридический адрес

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,

    Почтовый адрес

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А

    Контактный телефон

    +7 35251 1-79-60 доб. 163

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    shav@chsetgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шманов Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А

    Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Средства индивидуальной защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 11:59 GMT +324.08.2020 11:5924.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009397896Дата и время окончания срока приема заявок Средства индивидуальной защиты Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А

    Дата и время вскрытия заявок

    24.08.2020 12:0024.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009397896Дата и время вскрытия заявок Средства индивидуальной защиты Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А

    Подведение итогов не позднее

    27.08.2020 17:0027.08.2020 17:0027.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009397896Подведение итогов не позднее Средства индивидуальной защиты Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.08.202027.08.2020 17:0027.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009397896Подведение итогов не позднее Средства индивидуальной защиты Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 19А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Средства индивидуальной защиты

    Начальная цена

    223 273,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ

    Адрес местонахождения

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/723056/name/5f4c86948face3.27003469

    31.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/723834/name/5f4ddc1be01cb9.43971477

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых изделий"

    Кол-во: 181.00000

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