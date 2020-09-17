Разработка и получение Лицензии на осуществления деятельности по обращению с опасными отходами I-IV класса опасности на ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП020335 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Разработка и получение Лицензии на осуществления деятельности по обращению с опасными отходами I-IV класса опасности на ПАО"Уралкуз", согласно ТЗ. Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Уральская кузница

Все закупки и тендеры ПАО Уралкуз Юридический адрес 456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7 Почтовый адрес 456440, Российская Федерация, Челябинская область, Чебаркуль, Дзержинского, 7 Контактный телефон +7 35168 9-27-52 доб. 89191192116 Факс +7 35168 9-27-77 Адрес электронной почты olenich@uralkuz.ru Ф.И.О. контактного лица Оленич Константин Александрович Место рассмотрения предложений Чебаркуль Закупки и тендеры Челябинская область Ключевые слова:

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