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Номер извещения
ГП020337
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос на поставку поковок по проработке 200407
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 13:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 812 322-82-40 доб. 89118179428
Факс
+7 812 322-87-87
Адрес электронной почты
Tatyana.Malygina@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Малыгина Татьяна Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос на поставку поковок по проработке 200407
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 10:00 GMT +324.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020337Дата и время окончания срока приема заявок Запрос на поставку поковок по проработке 200407Колпино
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 10:0024.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020337Дата и время вскрытия заявок Запрос на поставку поковок по проработке 200407Колпино
Подведение итогов не позднее
09.10.2020 14:0009.10.2020 14:0009.10.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020337Подведение итогов не позднее Запрос на поставку поковок по проработке 200407Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос на поставку поковок по проработке 200407
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 8
Кол-во: 8
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