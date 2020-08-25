выполнение работ по капитальному ремонту электроосвещения в СОЛ «Руза» для нужд ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009405112 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки выполнение работ по капитальному ремонту электроосвещения в СОЛ «Руза» для нужд ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок (конкурентный) Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА

Все закупки и тендеры ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА, РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА Юридический адрес 115054, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36, Почтовый адрес 117997, Г МОСКВА, ПЕР СТРЕМЯННЫЙ, ДОМ 36 Контактный телефон +7 495 958-29-11 Факс -- Адрес электронной почты zakupki@rea.ru Ф.И.О. контактного лица Дёрова Анна Алексеевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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