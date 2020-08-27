Оказание услуг по перевозке автомобильным транспортом по заявкам Заказчика без ограничения числа эксплуатируемых транспортных средств, их пробега, числа пассажиров и заявок, в круглосуточном режиме работы (24 часа), в течение установленного периода времени.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009397857 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по перевозке автомобильным транспортом по заявкам Заказчика без ограничения числа эксплуатируемых транспортных средств, их пробега, числа пассажиров и заявок, в круглосуточном режиме работы (24 часа), в течение установленного периода времени. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор (АКР) Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное Общество «Авиакомпания «Россия»

Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия» Юридический адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4 Почтовый адрес 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4 Контактный телефон +7 812 633-39-99 Факс {} Адрес электронной почты tender@rossiya-airlines.com Ф.И.О. контактного лица Харевич Ирина Александровна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru