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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009397987
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» для структурных подразделений ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» в течение 12 месяцев
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Маркетинговые исследования
Дата публикации
12.08.2020 13:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
302028, Российская Федерация, Орловская область, Орёл, улица Ленина, 30
Почтовый адрес
302028, Российская Федерация, Орловская область, Орёл, улица Ленина, 30
Контактный телефон
+7 4862 20-12-53
Факс
Адрес электронной почты
D.Titova@orelregiongaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Титова Диана Валерьвна
Место рассмотрения предложений
Орёл
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по сопровождению справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» для структурных подразделений ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» в течение 12 месяцев
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.08.202021.08.2020 13:0021.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009397987Подведение итогов не позднее Услуги по сопровождению справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» для структурных подразделений ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» в течение 12 месяцевОрёл
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по сопровождению справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» для структурных подразделений ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» в течение 12 месяцев
Начальная цена
601 308,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЁЛ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЁЛ
Адрес местонахождения
302028, Российская Федерация, Орловская область, Орёл, улица Ленина, 30
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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