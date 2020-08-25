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Номер извещения
32009397806
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка оборудования Polycom
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 12:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-35
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
zakupki@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сивакова Оксана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Железногорск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка оборудования Polycom
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.08.2020 04:30 GMT +325.08.2020 04:3025.08.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009397806Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования PolycomЖелезногорск
Дата и время вскрытия заявок
25.08.2020 04:3025.08.2020 04:3025.08.2020 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009397806Дата и время вскрытия заявок Закупка оборудования PolycomЖелезногорск
Подведение итогов не позднее
27.08.2020 06:5027.08.2020 06:5027.08.2020 06:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009397806Подведение итогов не позднее Закупка оборудования PolycomЖелезногорск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка оборудования Polycom
Начальная цена
110 614,59
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
40 458,50 (сумма блокируется)
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
33 184,38
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 48.00000
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