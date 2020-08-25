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    Главная / Торги / Закупка оборудования Polycom

    Закупка оборудования Polycom

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 04:3025.08.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009397806Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования PolycomЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009397806

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    530/20-ЗП/С-712

    Наименование закупки

    Закупка оборудования Polycom

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.08.2020 12:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_530зп.docx

    Форма_2_к_закупочной_документации_530зпс.xls

    проект_договора_530зп.doc

    закупочная_документация_530зп.docx

    Протокол_№3.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-35

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    zakupki@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сивакова Оксана Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка оборудования Polycom

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.08.2020 04:30 GMT +325.08.2020 04:3025.08.2020 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009397806Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудования PolycomЖелезногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    25.08.2020 04:3025.08.2020 04:3025.08.2020 04:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009397806Дата и время вскрытия заявок Закупка оборудования PolycomЖелезногорск

    Подведение итогов не позднее

    27.08.2020 06:5027.08.2020 06:5027.08.2020 06:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009397806Подведение итогов не позднее Закупка оборудования PolycomЖелезногорск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.08.202027.08.2020 06:5027.08.2020 06:50Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009397806Подведение итогов не позднее Закупка оборудования PolycomЖелезногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оборудования Polycom

    Начальная цена

    110 614,59

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    40 458,50 (сумма блокируется)

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    33 184,38

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    40 458,50 $

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/722801/name/5f48dd3e75cff5.78581128

    28.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство коммуникационного оборудования"

    Кол-во: 48.00000

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