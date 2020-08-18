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    Главная / Торги / Лом стальной (канаты) н/н 18989130000

    Лом стальной (канаты) н/н 18989130000

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 06:0018.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020332Дата и время окончания срока приема заявок Лом стальной (канаты) н/н 18989130000ЕкатеринбургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Лом стальной (канаты) н/н 18989130000

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Территория ПАО Уралмашзавод

    Номер извещения

    ГП020332

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения

    Предмет договора

    Лом стальной (канаты) н/н 18989130000

    Начальная цена

    7900.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    12-08-2020 12:33 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.08.2020 15:00

    Дата и время проведения

    21.08.2020 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Приложение_1.docx

    Приложение3.docx

    Приложение2.docx

    Извещение_о_реализации.docx

    Фото.zip

    ГП020332_протокол_подведения_итогов.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Лом стальной (канаты) н/н 18989130000

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-66-05

    Адрес электронной почты

    tenders@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миниханов Вадим Фагимович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Контактное лицо и телефоны указаны в подписи

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    tenders@uralmash.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 343 327-59-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Наибольшая цена считается наилучшей

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно Извещения

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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