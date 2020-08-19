Закупка запасных частей для электрооборудования спецтехники и Закупка запасных частей для электрооборудования спецтехники и технологического транспорта для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП020327 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка запасных частей для электрооборудования спецтехники и Закупка запасных частей для электрооборудования спецтехники и технологического транспорта для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Пермский инженерно-технический центр Геофизика

Все закупки и тендеры ПИТЦ Геофизика Юридический адрес 618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3 Почтовый адрес 618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3 Контактный телефон 3422108062 Факс +7 342 212-14-15 Адрес электронной почты oivanov@usvc.pnsh.ru Ф.И.О. контактного лица Иванов Олег Николаевич Место рассмотрения предложений г. Добрянка Закупки и тендеры Пермский край Ключевые слова:

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