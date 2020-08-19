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    Главная / Торги / Закупка запасных частей для электрооборудования спецтехники и Закупка запасных частей для электрооборудования спецтехники и технологического транспорта для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.

    Закупка запасных частей для электрооборудования спецтехники и Закупка запасных частей для электрооборудования спецтехники и технологического транспорта для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 15:0019.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020327Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для электрооборудования спецтехники и технологического транспорта для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.г. ДобрянкаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020327

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка запасных частей для электрооборудования спецтехники и Закупка запасных частей для электрооборудования спецтехники и технологического транспорта для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.08.2020 12:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_2.docx

    Техническое_задание_(прил_1).pdf

    Приложение_3.pdf

    Приложение_2-1.docx

    Приложение_2-1-1.docx

    Приложение_2-2.docx

    ТЗ_электрика.docx

    извещение.pdf

    ГП020327_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Пермский инженерно-технический центр Геофизика
    Все закупки и тендеры ПИТЦ Геофизика

    Юридический адрес

    618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3

    Почтовый адрес

    618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3

    Контактный телефон

    3422108062

    Факс

    +7 342 212-14-15

    Адрес электронной почты

    oivanov@usvc.pnsh.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Олег Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Добрянка

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запасных частей для электрооборудования спецтехники и технологического транспорта для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.08.2020 15:00 GMT +319.08.2020 15:0019.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020327Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запасных частей для электрооборудования спецтехники и технологического транспорта для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.г. Добрянка

    Дата и время вскрытия заявок

    19.08.2020 15:3019.08.2020 15:3019.08.2020 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020327Дата и время вскрытия заявок Закупка запасных частей для электрооборудования спецтехники и технологического транспорта для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.г. Добрянка

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2020 12:0031.08.2020 12:0031.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020327Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для электрооборудования спецтехники и технологического транспорта для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.г. Добрянка

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 12:0031.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020327Подведение итогов не позднее Закупка запасных частей для электрооборудования спецтехники и технологического транспорта для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.г. Добрянка

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запасных частей для электрооборудования спецтехники и технологического транспорта для производства сейсморазведочных работ в Полевой сезон 2020-2021 гг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Пермский инженерно-технический центр Геофизика»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПИТЦ Геофизика
    Все закупки и тендеры ПИТЦ Геофизика

    Адрес местонахождения

    618703, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, рп. Полазна, Электронный проезд, 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Форма_Спецификации.xls

    12.08.2020

    Проект_Договора.doc

    12.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/734122/name/5f62e7f129c1b5.16656776

    17.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Указатель тока (0-50)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Указатель температуры 24В"

    Кол-во: 40

    "Позиция 3"

    "Указатель температуры"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Указатель давления 24В"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "Светодиод"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Датчик давления масла (конус)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Датчик давления масла (конус)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Датчик указателя давления 0-6 (конус)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 9"

    "Датчик температуры"

    Кол-во: 60

    "Позиция 10"

    "Датчик аварийного давления масла"

    Кол-во: 40

    "Позиция 11"

    "Выключатель массы"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Электро мотор"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Тумблер включения"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Кнопка сигнала"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Эл. двигатель отопителя"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Отопитель, 24V"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Свеча"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Реле поворота"

    Кол-во: 60

    "Позиция 19"

    "Сигнал звуковой"

    Кол-во: 60

    "Позиция 20"

    "Автолампа галоген"

    Кол-во: 70

    "Позиция 21"

    "Маяк проблесковый"

    Кол-во: 40

    "Позиция 22"

    "Автолампа приборная"

    Кол-во: 350

    "Позиция 23"

    "Автолампа габаритная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Автолампа (Плафон) 24В"

    Кол-во: 150

    "Позиция 25"

    "Автолампа фарная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 26"

    "Автолампа фарная 3-конт. (галоген.)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 27"

    "Автолампа галоген. 1-конт."

    Кол-во: 200

    "Позиция 28"

    "Провод"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 29"

    "Провод"

    Кол-во: 800

    "Позиция 30"

    "Провод (кратно упаковкам, 100м)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 31"

    "Свеча накаливания УРАЛ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 32"

    "Насос топливный (отопитель)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 33"

    "Клемма плюсовая, минусовая, к-кт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "Тумблер включения (3-х позиционный)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 35"

    "Фонарь задний"

    Кол-во: 35

    "Позиция 36"

    "Фара в сборе"

    Кол-во: 50

    "Позиция 37"

    "Генератор 28В 80А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Фонарь передний"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "Тумблер 24В 10А"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Эл. подогреватель 3 кВт для ЯМЗ-236 НЕ"

    Кол-во: 25

    "Позиция 41"

    "Тумблер включения (3-х позиционный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Тумблер пульта котла (однопозиционный)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Свеча ПЛАНАР-4Д"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Свеча на ПЛАНАР-44"

    Кол-во: 15

    "Позиция 45"

    "Насос топлив на ПЛАНАР-44, 24В"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Стартер (Т-130)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Стартер (МТЗ) 24В"

    Кол-во: 12

    "Позиция 48"

    "Стартер (КРАЗ)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 49"

    "Генератор 24В"

    Кол-во: 8

    "Позиция 50"

    "Генератор 24В (МТЗ)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Индикатор пламени"

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "Индикатор пламени"

    Кол-во: 6

    "Позиция 53"

    "Генератор 24В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "Генератор 28В 80А ЕВРО УРАЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Подогреватель с монтажным комплектом"

    Кол-во: 8

    "Позиция 56"

    "Автолампа"

    Кол-во: 50

    "Позиция 57"

    "Отопитель салона воздушный автономный"

    Кол-во: 10

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