Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / РТИ

    РТИ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.08.2020 11:0020.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020323Дата и время окончания срока приема заявок Поставка РТИОрскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020323

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    РТИ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.08.2020 12:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_закупки-РТИ.pdf

    Закупочная_документация_поставка.rar

    Перечень_документов.pdf

    ГП020323_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-68-12

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    I.Chindyaskina@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чиндяскина Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка РТИ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.08.2020 11:00 GMT +320.08.2020 11:0020.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020323Дата и время окончания срока приема заявок Поставка РТИОрск

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2020 14:0031.08.2020 14:0031.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020323Подведение итогов не позднее Поставка РТИОрск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.08.202031.08.2020 14:0031.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020323Подведение итогов не позднее Поставка РТИОрск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка РТИ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/739463/name/5f6c212904bd26.49916383

    24.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "рукав РВД 16-320-700-11/11-М27х1,5/М27х1,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "рукав РВД 32-200-1000-11/11-М48х2/М48х2-УХЛ-4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "рукав РВД 32-200-2000-11/11-М48х2/М48х2-УХЛ-4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "рукав РВД 16-320-900-11/11-90-М27х1,5/М27х1,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "рукав РВД 32-140-700-11./11-90-М48х2/М48-2-УХЛ-4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Рукав ВГ(III)-10-40-59-У , L20м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Рукав ВГ(III)-10-31,5-51-У, L20м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Кольцо 150-160-58-2-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Кольцо 280-295-85-2-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Кольцо 300-315-85-2-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Кольцо 345-360-85-2-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Манжета НР180"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Манжета 240х280"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "манжета асбографитовая 120×80×32"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "манжета асбографитовая 160×120×32"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Сальник резиновый 30×52×10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Сальниковая набивка сквозного плетения марки АПРПС 6×6"

    Кол-во: 15

    "Позиция 18"

    "Сальниковая набивка сквозного плетения марки АПРПС 8×8"

    Кол-во: 15

    "Позиция 19"

    "Сальниковая набивка сквозного плетения марки АПРПС 16×16"

    Кол-во: 15

    "Позиция 20"

    "Паронит ПОН Б 3×1,5×1,5 м."

    Кол-во: 10

    "Позиция 21"

    "Паронит ПОН Б 1×1,5×1,5 м."

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Паронит ПОН-А 2,0"

    Кол-во: 7

    "Позиция 23"

    "Паронит ПМБ 0,6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Пластина 1Н-I-МБС-С1-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Пластина 1Н-1-ТМКЩ-С-3, размеры листа 1×2 м."

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Пластина 1Н-1-ТМКЩ-С-4, размеры листа 1×2 м."

    Кол-во: 20

    "Позиция 27"

    "Пластина 1Н-1-ТМКЩ-С-5, размеры листа 1×2 м."

    Кол-во: 27

    "Позиция 28"

    "Ремень клиновой С(В) 4500"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "фторопласт Æ 30"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "фторопласт Æ 50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "фторопласт Æ 120"

    Кол-во: 30

    "Позиция 32"

    "фторопласт 500х500х4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "фторопласт 500х500х5"

    Кол-во: 20

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225557
    Приобретение ДВС на автосамосвалы FAW 3250 по заявке 40299, протоколы разногласий не принимаются, при предоплате свыше 1 млн обязательное предоставление банковской гарантии
    Приобретение ДВС на автосамосвалы FAW 3250 по заявке 40299, протоколы разногласий не...
    591615
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Маркетинговые исследования № 32211032745
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортного средства
    585865
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 04:59(GMT+03:00)
    301 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП237233
    разработка комплектов рабочих чертежей марки КМ, КЖ по объекту «Административное здание №2» ООО «УК «Колмар», расположенному по адресу пр. Геологов 55/1.
    разработка комплектов рабочих чертежей марки КМ, КЖ по объекту «Административное здание №2»...
    593853
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО ТГК-14
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211082079
    Поставка электрического оборудования на объект ПНС-1 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинский энергетический комплекс
    Поставка электрического оборудования на объект ПНС-1 для нужд филиала ПАО "ТГК-14" Читинский...
    593850
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    28 414 212
    Лоты:
    1
    Регион:
    Забайкальский край
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225133
    запчасти для Урал Вахта Next, Газон Next, Урал КМУ Next по заявке 38606, протоколы разногласий не принимаются, при предоплате свыше 1 млн обязательное предоставление банковской гарантии
    запчасти для Урал Вахта Next, Газон Next, Урал КМУ Next по заявке 38606, протоколы...
    590407
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 01:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014074
    Закупка фланцев
    Закупка фланцев
    592739
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП014183
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    593336
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014156
    Поставка оксид олова
    Поставка оксид олова
    593158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить