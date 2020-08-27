Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Техническое перевооружение систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (с внесением изменений в проект) в административном здании по адресу г. Екатеринбург ул. Старых Большевиков, 4» для нужд АО «ЕТК» (584/20)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009406607 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Техническое перевооружение систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (с внесением изменений в проект) в административном здании по адресу г. Екатеринбург ул. Старых Большевиков, 4» для нужд АО «ЕТК» (584/20) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Филиал Свердловский Публичное Акционерное Общество Т Плюс

Все закупки и тендеры Филиал Свердловский ПАО Т Плюс Юридический адрес 620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Проспект Ленина, 38 Почтовый адрес 620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Проспект Ленина, 38 Контактный телефон +7 343 359-19-33 Факс Адрес электронной почты Tatyana.Boyarskaya@tplusgroup.ru Ф.И.О. контактного лица Боярская Татьяна Петровна Место рассмотрения предложений Екатеринбург Закупки и тендеры Свердловская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru