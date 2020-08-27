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Номер извещения
32009406607
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Техническое перевооружение систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (с внесением изменений в проект) в административном здании по адресу г. Екатеринбург ул. Старых Большевиков, 4» для нужд АО «ЕТК» (584/20)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
17.08.2020 10:07
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Проспект Ленина, 38
Почтовый адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Проспект Ленина, 38
Контактный телефон
+7 343 359-19-33
Факс
Адрес электронной почты
Tatyana.Boyarskaya@tplusgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Боярская Татьяна Петровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Техническое перевооружение систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (с внесением изменений в проект) в административном здании по адресу г. Екатеринбург ул. Старых Большевиков, 4»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.10.202002.10.2020 14:0002.10.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009406607Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Техническое перевооружение систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (с внесением изменений в проект) в административном здании по адресу г. Екатеринбург ул. Старых Большевиков, 4»Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Техническое перевооружение систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (с внесением изменений в проект) в административном здании по адресу г. Екатеринбург ул. Старых Большевиков, 4»
Начальная цена
1 071 200,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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