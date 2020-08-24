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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов к копировально-множительной технике в соответствии с техническими характеристиками, наименованием и количеством согласно техническому заданию (Приложение № 1 к Договору)

    Поставка расходных материалов к копировально-множительной технике в соответствии с техническими характеристиками, наименованием и количеством согласно техническому заданию (Приложение № 1 к Договору)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009397591Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов к копировально-множительной технике в соответствии с техническими характеристиками, наименованием и количеством согласно техническому заданию (Приложение № 1 к Договору)Йошкар-ОлаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009397591

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов к копировально-множительной технике в соответствии с техническими характеристиками, наименованием и количеством согласно техническому заданию (Приложение № 1 к Договору)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    12.08.2020 12:00

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение_№1.doc

    Приложение_№3.doc

    Документация_СМСП.docx

    Проект_договора_картриджи.doc

    Приложение_№2.xlsx

    Извещение_СМСП.docx

    211-20.pdf

    211-20_смп_190-20_смп_Расходные_материалы_3_заявки_вторые_части__(ПРЗ_193-2008-1А).docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАРИЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Юридический адрес

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    Почтовый адрес

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Контактный телефон

    +7 8362 68-30-55

    Факс

    +7 8362 42-87-17

    Адрес электронной почты

    sozd@marimmz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Cамохина Валентина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Йошкар-Ола

    Закупки и тендеры Республика Марий Эл

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов к копировально-множительной технике в соответствии с техническими характеристиками, наименованием и количеством согласно техническому заданию (Приложение № 1 к Договору)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.09.202003.09.2020 14:0003.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009397591Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов к копировально-множительной технике в соответствии с техническими характеристиками, наименованием и количеством согласно техническому заданию (Приложение № 1 к Договору)Йошкар-Ола

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов к копировально-множительной технике в соответствии с техническими характеристиками, наименованием и количеством согласно техническому заданию (Приложение № 1 к Договору)

    Начальная цена

    13 047 202,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ММЗ
    Все закупки и тендеры АО ММЗ

    Адрес местонахождения

    424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,

    424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/726368/name/5f51d8114a92f0.08020441

    04.09.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/726369/name/5f51d811be8603.01570378

    04.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением"

    Кол-во: 1493.00000

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