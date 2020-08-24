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Номер извещения
32009397591
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка расходных материалов к копировально-множительной технике в соответствии с техническими характеристиками, наименованием и количеством согласно техническому заданию (Приложение № 1 к Договору)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
12.08.2020 12:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
Почтовый адрес
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Контактный телефон
+7 8362 68-30-55
Факс
+7 8362 42-87-17
Адрес электронной почты
sozd@marimmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Cамохина Валентина Александровна
Место рассмотрения предложений
Йошкар-Ола
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов к копировально-множительной технике в соответствии с техническими характеристиками, наименованием и количеством согласно техническому заданию (Приложение № 1 к Договору)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.09.202003.09.2020 14:0003.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009397591Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов к копировально-множительной технике в соответствии с техническими характеристиками, наименованием и количеством согласно техническому заданию (Приложение № 1 к Договору)Йошкар-Ола
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов к копировально-множительной технике в соответствии с техническими характеристиками, наименованием и количеством согласно техническому заданию (Приложение № 1 к Договору)
Начальная цена
13 047 202,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
424003, РЕСП МАРИЙ ЭЛ, Г ЙОШКАР-ОЛА, УЛ СУВОРОВА, 15,
424003 респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 15
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1493.00000
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