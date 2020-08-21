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Номер извещения
ГП020329
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
установка узла коммерческого учета тепловой энергии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 11:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
9122402080
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
ozornin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Озорнин Юрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Установку узла коммерческого учета тепловой энергии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2020 06:30 GMT +321.08.2020 06:3021.08.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020329Дата и время окончания срока приема заявок установку узла коммерческого учета тепловой энергии Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
21.08.2020 06:3021.08.2020 06:3021.08.2020 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020329Дата и время вскрытия заявок установку узла коммерческого учета тепловой энергии Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 06:3028.08.2020 06:3028.08.2020 06:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020329Подведение итогов не позднее установку узла коммерческого учета тепловой энергии Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Установку узла коммерческого учета тепловой энергии
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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