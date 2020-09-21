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Номер извещения
ГП020334
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Газовых хроматографов на Салмановское (Утреннее) НГКМ Административная зона, Химико-аналитическая лаборатория
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 13:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
Контактный телефон
+7 495 720-50-53 доб. 14616
Факс
+7 495 720-50-53
Адрес электронной почты
Igor.Varankin@arcticspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Варанкин Игорь Олегович
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Газовых хроматографов на Салмановское (Утреннее) НГКМ Административная зона, Химико-аналитическая лаборатория
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2020 16:00 GMT +321.09.2020 16:0021.09.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020334Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Газовых хроматографов на Салмановское (Утреннее) НГКМ Административная зона, Химико-аналитическая лабораторияМосква
Дата и время вскрытия заявок
21.09.2020 16:0021.09.2020 16:0021.09.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020334Дата и время вскрытия заявок Поставка Газовых хроматографов на Салмановское (Утреннее) НГКМ Административная зона, Химико-аналитическая лабораторияМосква
Подведение итогов не позднее
05.03.2021 18:0005.03.2021 18:0005.03.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020334Подведение итогов не позднее Поставка Газовых хроматографов на Салмановское (Утреннее) НГКМ Административная зона, Химико-аналитическая лабораторияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Газовых хроматографов на Салмановское (Утреннее) НГКМ Административная зона, Химико-аналитическая лаборатория
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АРКТИК СПГ 2
Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162
117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22
26.51.53.149
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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