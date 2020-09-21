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    Главная / Торги / Поставка Газовых хроматографов на Салмановское (Утреннее) НГКМ Административная зона, Химико-аналитическая лаборатория

    Поставка Газовых хроматографов на Салмановское (Утреннее) НГКМ Административная зона, Химико-аналитическая лаборатория

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.09.2020 16:0021.09.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020334Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Газовых хроматографов на Салмановское (Утреннее) НГКМ Административная зона, Химико-аналитическая лабораторияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020334

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка Газовых хроматографов на Салмановское (Утреннее) НГКМ Административная зона, Химико-аналитическая лаборатория

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.08.2020 13:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП020334_Изменение_3_19.08.2020

    02_Техническая_часть.7z

    01_Общая_часть.7z

    03_Коммерческая_часть.7z

    Письмо_исходящее_№_1065-08_от_07.08.2020_О_приглашении_к_участию_в_процедуре_зап.PDF

    1_GC_Applications_Arctic_LNG2_overview.xlsx

    ГП020334_Изменение_4_24.08.2020

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14616

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    Igor.Varankin@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Варанкин Игорь Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка Газовых хроматографов на Салмановское (Утреннее) НГКМ Административная зона, Химико-аналитическая лаборатория

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2020 16:00 GMT +321.09.2020 16:0021.09.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020334Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Газовых хроматографов на Салмановское (Утреннее) НГКМ Административная зона, Химико-аналитическая лабораторияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    21.09.2020 16:0021.09.2020 16:0021.09.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020334Дата и время вскрытия заявок Поставка Газовых хроматографов на Салмановское (Утреннее) НГКМ Административная зона, Химико-аналитическая лабораторияМосква

    Подведение итогов не позднее

    05.03.2021 18:0005.03.2021 18:0005.03.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020334Подведение итогов не позднее Поставка Газовых хроматографов на Салмановское (Утреннее) НГКМ Административная зона, Химико-аналитическая лабораторияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.03.202105.03.2021 18:0005.03.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020334Подведение итогов не позднее Поставка Газовых хроматографов на Салмановское (Утреннее) НГКМ Административная зона, Химико-аналитическая лабораторияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Газовых хроматографов на Салмановское (Утреннее) НГКМ Административная зона, Химико-аналитическая лаборатория

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53.149

    Приборы универсальные для определения состава и физико-химических свойств газов, жидкостей и твердых веществ прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Газовый хроматограф 5100-R-NG-800-MP-MTO-0016-00 ОЛ ГХ_40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Газовый хроматограф 5100-R-NG-800-MP-MTO-0016-00 ОЛ ГХ_41"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Газовый хроматограф 5100-R-NG-800-MP-MTO-0016-00 ОЛ ГХ_42"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Газовый хроматограф 5100-R-NG-800-MP-MTO-0016-00 ОЛ ГХ_43"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Газовый хроматограф 5100-R-NG-800-MP-MTO-0016-00 ОЛ ГХ_44"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Газовый хроматограф 5100-R-NG-800-MP-MTO-0016-00 ОЛ ГХ_45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Газовый хроматограф 5100-R-NG-800-MP-MTO-0016-00 ОЛ ГХ_46"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Газовый хроматограф 5100-R-NG-800-MP-MTO-0016-00 ОЛ ГХ_47"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Газовый хроматограф 5100-R-NG-800-MP-MTO-0016-00 ОЛ ГХ_48"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Газовый хроматограф 5100-R-NG-800-MP-MTO-0016-00 ОЛ ГХ_49"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Газовый хроматограф 5100-R-NG-800-MP-MTO-0016-00 ОЛ ГХ_50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Газовый хроматограф 5100-R-NG-800-MP-MTO-0016-00 ОЛ ГХ_51"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Газовый хроматограф 5100-R-NG-800-MP-MTO-0016-00 ОЛ ГХ_52"

    Кол-во: 1

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