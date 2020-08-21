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Номер извещения
32009397426
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса землеустроительных работ для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами ВКХ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
12.08.2020 11:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,
Почтовый адрес
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10
Контактный телефон
+7 4855 32-75-33
Факс
+7 4855 32-75-33
Адрес электронной почты
sla@vodarybinsk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шашко Лариса Александровна
Место рассмотрения предложений
Рыбинск
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Выполнение комплекса землеустроительных работ для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами ВКХ
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.08.202024.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009397426Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение комплекса землеустроительных работ для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами ВКХ Рыбинск
Подведение итогов не позднее
24.08.2020 20:0024.08.2020 20:0024.08.2020 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009397426Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса землеустроительных работ для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами ВКХ Рыбинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса землеустроительных работ для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами ВКХ
Начальная цена
822 499,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ГП ЯО СЕВЕРНЫЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, УЛ ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10,
152901, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г РЫБИНСК, НАБ ВОЛЖСКАЯ, 10
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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