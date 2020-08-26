www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009397418
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка металлопродукции 08Х15Н5ДТ2-Ш ( ВНС2-Ш,ЭП410-Ш)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
12.08.2020 11:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
otd57_bz@mmza.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савельева Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопродукции 08Х15Н5ДТ2-Ш ( ВНС2-Ш,ЭП410-Ш)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.08.202031.08.2020 16:0031.08.2020 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009397418Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка металлопродукции 08Х15Н5ДТ2-Ш ( ВНС2-Ш,ЭП410-Ш)Москва
Подведение итогов не позднее
03.09.2020 16:0003.09.2020 16:0003.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009397418Подведение итогов не позднее Поставка металлопродукции 08Х15Н5ДТ2-Ш ( ВНС2-Ш,ЭП410-Ш)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопродукции 08Х15Н5ДТ2-Ш ( ВНС2-Ш,ЭП410-Ш)
Начальная цена
1 400 160,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1443.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.