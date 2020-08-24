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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009397408
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по формированию, печати и доставке единых платежных документов на оплату услуг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 11:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А
Почтовый адрес
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А
Контактный телефон
+7 4752 71-11-12
Факс
Адрес электронной почты
dl68secr@tamrg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Медведева Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Тамбов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по печати, конвертации и транспортировке квитанций и уведомлений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 11:59 GMT +324.08.2020 11:5924.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009397408Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по печати, конвертации и транспортировке квитанций и уведомленийТамбов
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 12:0024.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009397408Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по печати, конвертации и транспортировке квитанций и уведомленийТамбов
Подведение итогов не позднее
26.08.2020 11:0026.08.2020 11:0026.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009397408Подведение итогов не позднее Оказание услуг по печати, конвертации и транспортировке квитанций и уведомленийТамбов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по печати, конвертации и транспортировке квитанций и уведомлений
Начальная цена
73 968 007,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Тамбов
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Тамбов
Адрес местонахождения
392000, Российская Федерация, Тамбовская область, Тамбов, Интернациональная, дом 11А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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