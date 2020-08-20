www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП020310
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Покупка НАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ПВО-0,5-15000 по чертежам для УОР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 11:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-22-62
Факс
{}
Адрес электронной почты
IrinaLagutina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лагутина Ирина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка НАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ПВО-0,5-15000 по чертежам для УОР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.08.2020 14:00 GMT +320.08.2020 14:0020.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020310Дата и время окончания срока приема заявок Покупка НАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ПВО-0,5-15000 по чертежам для УОРЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
20.08.2020 14:0020.08.2020 14:0020.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020310Дата и время вскрытия заявок Покупка НАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ПВО-0,5-15000 по чертежам для УОРЧелябинск
Подведение итогов не позднее
30.09.2020 14:0030.09.2020 14:0030.09.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020310Подведение итогов не позднее Покупка НАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ПВО-0,5-15000 по чертежам для УОРЧелябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка НАГРЕВАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ ПВО-0,5-15000 по чертежам для УОР
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Материалы
Все закупки и тендеры Мечел-Материалы
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-ая Павелецкая, 14
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.