№3 "Выполнение комплекса работ по выращиванию водных биоресурсов и их последующему выпуску в водные объекты Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при реализации проекта «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП020315 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки №3 "Выполнение комплекса работ по выращиванию водных биоресурсов и их последующему выпуску в водные объекты Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при реализации проекта «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ

Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ Юридический адрес 123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10 Почтовый адрес 123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10 Контактный телефон +7 495 287-18-93 Факс +7 495 332-59-90 Адрес электронной почты yu.efremova@stroytransgaz.com Ф.И.О. контактного лица Ефремова Юлия Олеговна Место рассмотрения предложений 123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I Закупки и тендеры Москва Ключевые слова:

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