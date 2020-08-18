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Номер извещения
ГП020315
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
№3 "Выполнение комплекса работ по выращиванию водных биоресурсов и их последующему выпуску в водные объекты Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при реализации проекта «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 11:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 287-18-93
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
yu.efremova@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Ефремова Юлия Олеговна
Место рассмотрения предложений
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I
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№3 "Выполнение комплекса работ по выращиванию водных биоресурсов и их последующему выпуску в водные объекты Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при реализации проекта «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 18:00 GMT +318.08.2020 18:0018.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020315Дата и время окончания срока приема заявок №3 "Выполнение комплекса работ по выращиванию водных биоресурсов и их последующему выпуску в водные объекты Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при реализации проекта «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик».123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 18:0018.08.2020 18:0018.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020315Дата и время вскрытия заявок №3 "Выполнение комплекса работ по выращиванию водных биоресурсов и их последующему выпуску в водные объекты Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при реализации проекта «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик».123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I
Подведение итогов не позднее
30.11.2020 12:0030.11.2020 12:0030.11.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020315Подведение итогов не позднее №3 "Выполнение комплекса работ по выращиванию водных биоресурсов и их последующему выпуску в водные объекты Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при реализации проекта «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик».123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.11.202030.11.2020 12:0030.11.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020315Подведение итогов не позднее №3 "Выполнение комплекса работ по выращиванию водных биоресурсов и их последующему выпуску в водные объекты Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при реализации проекта «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик».123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№3 "Выполнение комплекса работ по выращиванию водных биоресурсов и их последующему выпуску в водные объекты Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при реализации проекта «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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