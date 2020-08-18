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    Главная / Торги / №3 "Выполнение комплекса работ по выращиванию водных биоресурсов и их последующему выпуску в водные объекты Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при реализации проекта «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик».

    №3 "Выполнение комплекса работ по выращиванию водных биоресурсов и их последующему выпуску в водные объекты Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при реализации проекта «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 18:0018.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020315Дата и время окончания срока приема заявок №3 "Выполнение комплекса работ по выращиванию водных биоресурсов и их последующему выпуску в водные объекты Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при реализации проекта «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик».123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ IПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020315

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    №3 "Выполнение комплекса работ по выращиванию водных биоресурсов и их последующему выпуску в водные объекты Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при реализации проекта «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.08.2020 11:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Список_документов_направляемых_участниками_.xlsx

    Формы_ТКП_(ДЛЯ_ЗАПОЛНЕНИЯ).rar

    Проект_договора_(ДЛЯ_ОЗНАКОМЛЕНИЯ).docx

    ТЗ.doc

    Анкета_участника_(ДЛЯ_ЗАПОЛНЕНИЯ).doc

    Проектная_документация.rar

    ИНФОРМАЦИЯ_ДЛЯ__УЧАСТНИКА.docx

    ГП020315_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 287-18-93

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    yu.efremova@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ефремова Юлия Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    №3 "Выполнение комплекса работ по выращиванию водных биоресурсов и их последующему выпуску в водные объекты Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при реализации проекта «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 18:00 GMT +318.08.2020 18:0018.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020315Дата и время окончания срока приема заявок №3 "Выполнение комплекса работ по выращиванию водных биоресурсов и их последующему выпуску в водные объекты Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при реализации проекта «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик».123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2020 18:0018.08.2020 18:0018.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020315Дата и время вскрытия заявок №3 "Выполнение комплекса работ по выращиванию водных биоресурсов и их последующему выпуску в водные объекты Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при реализации проекта «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик».123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2020 12:0030.11.2020 12:0030.11.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020315Подведение итогов не позднее №3 "Выполнение комплекса работ по выращиванию водных биоресурсов и их последующему выпуску в водные объекты Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при реализации проекта «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик».123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.202030.11.2020 12:0030.11.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020315Подведение итогов не позднее №3 "Выполнение комплекса работ по выращиванию водных биоресурсов и их последующему выпуску в водные объекты Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при реализации проекта «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик».123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    №3 "Выполнение комплекса работ по выращиванию водных биоресурсов и их последующему выпуску в водные объекты Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при реализации проекта «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/884806/name/6062d8498208e4.11406646

    30.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "№3 "Выполнение комплекса работ по выращиванию водных биоресурсов и их последующему выпуску в водные объекты Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания при реализации проекта «Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту Геленджик»."

    Кол-во:

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