Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Рулон из вспененного каучука, с коэффициентом теплопроводности l при 20 градусов С не более 0,38 Вт/(мК) Купл=1,0, плотность не менее 65 кг/м3; трубопровод d=32мм" Кол-во: 5558.3

"Позиция 2" "Рулон из вспененного каучука, с коэффициентом теплопроводности l при 20 градусов С не более 0,38 Вт/(мК) Купл=1,0, плотность не менее 65 кг/м3; трубопровод d=32мм" Кол-во: 6.5

"Позиция 3" "Рулон из вспененного каучука, с коэффициентом теплопроводности l при 20 градусов С не более 0,38 Вт/(мК) Купл=1,0, плотность не менее 65 кг/м3; трубопровод d=50мм" Кол-во: 12.5

"Позиция 4" "Рулон из вспененного каучука, высокотемпературный с коэффициентом теплопроводности l при 20 градусов С не более 0,04 Вт/(мК) Купл=1,0, плотность не менее 75 кг/м3; трубопровод d=32мм" Кол-во: 74

"Позиция 5" "Рулон из вспененного каучука, высокотемпературный с коэффициентом теплопроводности l при 20 градусов С не более 0,04 Вт/(мК) Купл=1,0, плотность не менее 75 кг/м3; трубопровод d=19мм" Кол-во: 1.6

"Позиция 6" "Рулон из вспененного каучука, высокотемпературный с коэффициентом теплопроводности l при 20 градусов С не более 0,04 Вт/(мК) Купл=1,0, плотность не менее 75 кг/м3; арматура d=32мм" Кол-во: 0.7