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    Главная / Торги / реализация «окалины черных металлов»

    реализация «окалины черных металлов»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 12:0018.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020312Дата и время окончания срока приема заявок реализация окалины черных металловКолпиноПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    реализация «окалины черных металлов»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    ООО «ОМЗ-Спецсталь» г. Санкт-Петербург, г. Колпино,Ижорский завод, дом б/н, цех №15 / цех №36

    Номер извещения

    ГП020312

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

    Предмет договора

    реализация окалины черных металлов

    Начальная цена

    2000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    12-08-2020 11:20 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.08.2020 12:00

    Дата и время проведения

    19.08.2020 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Техническое_задание_окалина.docx

    ГП020312_second_parts_protocol.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    «окалина черных металлов» кузнечная 27а

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7117

    Адрес электронной почты

    EhlianaTereshhenko@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Терещенко Эляна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Секретарь

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    EhlianaTereshhenko@omzglobal.com

    Телефон продавца/инициатора

    +7 812 322-84-38 доб. 7117

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Окончательное решение принимается после процедуры уторговывания на заседании конкурсной комиссии Общества

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Вывоз сырья покупатель организовывает своими силами • Коммерческое предложение готовится в свободной форме на фирменном бланке компании с обязательным указанием ИНН. • Компания–претендент предоставляет стоимость с учетом НДС 20%, с конкретными условиями о покупке сырья.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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