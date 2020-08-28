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Номер извещения
32009397204
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Вычислительная техника и расходные материалы для организации ВКС
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
12.08.2020 10:52
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-35
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
zakupki@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сивакова Оксана Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Железногорск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Вычислительная техника и расходные материалы для организации ВКС
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вычислительная техника и расходные материалы для организации ВКС
Начальная цена
42 821,23
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
12 846,37
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 95.00000
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