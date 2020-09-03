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    Главная / Торги / Закупка трубной продукции для Юрских скважин Ямал СПГ

    Закупка трубной продукции для Юрских скважин Ямал СПГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.09.2020 16:0003.09.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020306Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубной продукции для юрских скважин Ямал СПГМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020306

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка трубной продукции для Юрских скважин Ямал СПГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    12.08.2020 10:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_Формат_КП_труба_для_юрских_скважин.xlsx

    Приложение_Формат_КП_труба_для_юрских_скважин.xlsx

    __Договор_2019.rar

    ИНСТРУКЦИЯ.docx

    Требования_к_поставке.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Юридический адрес

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Контактный телефон

    +7 495 228-98-50

    Факс

    +7 495 228-98-49

    Адрес электронной почты

    O.Mikhaylyuk@yamalspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлюк Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка трубной продукции для юрских скважин Ямал СПГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.09.2020 16:00 GMT +303.09.2020 16:0003.09.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020306Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубной продукции для юрских скважин Ямал СПГМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    03.09.2020 16:0003.09.2020 16:0003.09.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020306Дата и время вскрытия заявок Закупка трубной продукции для юрских скважин Ямал СПГМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.10.2020 18:0030.10.2020 18:0030.10.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020306Подведение итогов не позднее Закупка трубной продукции для юрских скважин Ямал СПГМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.10.202030.10.2020 18:0030.10.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020306Подведение итогов не позднее Закупка трубной продукции для юрских скважин Ямал СПГМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка трубной продукции для юрских скважин Ямал СПГ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Ямал СПГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ямал СПГ
    Все закупки и тендеры Ямал СПГ

    Адрес местонахождения

    629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А

    117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 530х28 (Х70) ТУ 1381-111-05757848-2013 НЭП ТУ 1394-006-86695843-2010/ППУ- Ø 710 - ОЦ ТУ 5768-020-86695843-2012, укомплектованная транспортными заглушками"

    Кол-во: 1.74465

    "Позиция 2"

    "Труба 159х8-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.8344

    "Позиция 3"

    "Труба 159х5-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 1.3158

    "Позиция 4"

    "Труба 114х20-13ХФА ТУ 14-3Р-124-2012 (Ррасч.=50 МПа)"

    Кол-во: 2.088

    "Позиция 5"

    "Труба 114х14-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 9.3231

    "Позиция 6"

    "Труба 108х4-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.21546

    "Позиция 7"

    "Труба 89х4-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.34399

    "Позиция 8"

    "Труба 57х14-13ХФА, ТУ 14-3Р-124-2012 (Ррасч.=50 МПа)"

    Кол-во: 0.4452

    "Позиция 9"

    "Труба 57х7-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 1.4256

    "Позиция 10"

    "Труба 57х4-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.2092

    "Позиция 11"

    "Труба 32х8-10Г2 гр.В ГОСТ 8734-75 (Ррасч.=50 МПа)"

    Кол-во: 1.0879

    "Позиция 12"

    "Труба 159х8-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.9834

    "Позиция 13"

    "Труба 159х5-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 1.3005

    "Позиция 14"

    "Труба 114х20-13ХФА ТУ 14-3Р-124-2012 (Ррасч.=50 МПа)"

    Кол-во: 2.088

    "Позиция 15"

    "Труба 114х14-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 9.6684

    "Позиция 16"

    "Труба 108х4-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.26676

    "Позиция 17"

    "Труба 89х4-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.34399

    "Позиция 18"

    "Труба 57х14-13ХФА, ТУ 14-3Р-124-2012 (Ррасч.=50 МПа)"

    Кол-во: 0.4452

    "Позиция 19"

    "Труба 57х7-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 1.4688

    "Позиция 20"

    "Труба 57х4-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.2092

    "Позиция 21"

    "Труба 32х8-10Г2 гр.В ГОСТ 8734-75 (Ррасч.=50 МПа)"

    Кол-во: 1.0879

    "Позиция 22"

    "Труба 426х29 13ГФА-Х-III ТУ 14-3-1618-89, укомплектованная транспортными заглушками"

    Кол-во: 3.1229

    "Позиция 23"

    "Труба 114х20-13ХФА ТУ 14-3Р-124-2012 (Ррасч.=50 МПа)"

    Кол-во: 2.088

    "Позиция 24"

    "Труба 57х14-13ХФА, ТУ 14-3Р-124-2012 (Ррасч.=50 МПа)"

    Кол-во: 0.4452

    "Позиция 25"

    "Труба 32х8-10Г2 гр.В ГОСТ 8734-75 (Ррасч.=50 МПа)"

    Кол-во: 1.63185

    "Позиция 26"

    "Труба 57х7-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 1.728

    "Позиция 27"

    "Труба 159х8-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.894

    "Позиция 28"

    "Труба 159х5-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 1.377

    "Позиция 29"

    "Труба 114х14-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 5.5248

    "Позиция 30"

    "Труба 108х4-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.3078

    "Позиция 31"

    "Труба 89х4-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.29365

    "Позиция 32"

    "Труба 57х4-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007"

    Кол-во: 0.23535

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