www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП020306
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка трубной продукции для Юрских скважин Ямал СПГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 10:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
O.Mikhaylyuk@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлюк Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка трубной продукции для юрских скважин Ямал СПГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.09.2020 16:00 GMT +303.09.2020 16:0003.09.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020306Дата и время окончания срока приема заявок Закупка трубной продукции для юрских скважин Ямал СПГМосква
Дата и время вскрытия заявок
03.09.2020 16:0003.09.2020 16:0003.09.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП020306Дата и время вскрытия заявок Закупка трубной продукции для юрских скважин Ямал СПГМосква
Подведение итогов не позднее
30.10.2020 18:0030.10.2020 18:0030.10.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020306Подведение итогов не позднее Закупка трубной продукции для юрских скважин Ямал СПГМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка трубной продукции для юрских скважин Ямал СПГ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.74465
Кол-во: 0.8344
Кол-во: 1.3158
Кол-во: 2.088
Кол-во: 9.3231
Кол-во: 0.21546
Кол-во: 0.34399
Кол-во: 0.4452
Кол-во: 1.4256
Кол-во: 0.2092
Кол-во: 1.0879
Кол-во: 0.9834
Кол-во: 1.3005
Кол-во: 2.088
Кол-во: 9.6684
Кол-во: 0.26676
Кол-во: 0.34399
Кол-во: 0.4452
Кол-во: 1.4688
Кол-во: 0.2092
Кол-во: 1.0879
Кол-во: 3.1229
Кол-во: 2.088
Кол-во: 0.4452
Кол-во: 1.63185
Кол-во: 1.728
Кол-во: 0.894
Кол-во: 1.377
Кол-во: 5.5248
Кол-во: 0.3078
Кол-во: 0.29365
Кол-во: 0.23535
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.