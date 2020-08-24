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Номер извещения
32009397151
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по мониторингу транспорта с помощью спутниковой системы мониторинга ГЛОНАСС и выполнению сервисного обслуживания оборудования, установленного на транспортных средствах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 10:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
Почтовый адрес
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
Контактный телефон
+7 8442 25-80-34
Факс
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Адрес электронной почты
Doroginina_KL@vlg-gaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дорогинина Кристина Леонидовна
Место рассмотрения предложений
Волгоград
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по мониторингу навигационно-телематическому транспортных средств (ГЛОНАСС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 11:59 GMT +324.08.2020 11:5924.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009397151Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по мониторингу навигационно-телематическому транспортных средств (ГЛОНАСС Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 12:0024.08.2020 12:0024.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009397151Дата и время вскрытия заявок Услуги по мониторингу навигационно-телематическому транспортных средств (ГЛОНАСС Волгоград
Подведение итогов не позднее
26.08.2020 12:0026.08.2020 12:0026.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009397151Подведение итогов не позднее Услуги по мониторингу навигационно-телематическому транспортных средств (ГЛОНАСС Волгоград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по мониторингу навигационно-телематическому транспортных средств (ГЛОНАСС
Начальная цена
2 626 560,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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