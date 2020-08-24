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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на территории котельной № 3 по адресу: г.Череповец, ул.Социалистическая, д. 54

    Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на территории котельной № 3 по адресу: г.Череповец, ул.Социалистическая, д. 54

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 10:0024.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009397137Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на котельной №3 по адресу: г. Череповец, ул. Социалистическая, д.54 162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009397137

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на территории котельной № 3 по адресу: г.Череповец, ул.Социалистическая, д. 54

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    12.08.2020 10:38

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_СМП.docx

    Проект_3КОТ_ПСиСО_доб_изм_170620.pdf

    Техническое_задание.docx

    Проект_договора.docx

    Смета.xls

    Протокол_итоги.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА

    Юридический адрес

    162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59

    Почтовый адрес

    162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59

    Контактный телефон

    8-202-777711

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakup@gptev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фомичев Олег Константинович

    Место рассмотрения предложений

    162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на котельной №3 по адресу: г. Череповец, ул. Социалистическая, д.54

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.10.202005.10.2020 16:0005.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009397137Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на котельной №3 по адресу: г. Череповец, ул. Социалистическая, д.54 162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на котельной №3 по адресу: г. Череповец, ул. Социалистическая, д.54

    Начальная цена

    835 460,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА

    Адрес местонахождения

    162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/732989/name/5f60b2bd218677.67126696

    15.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электромонтажных работ"

    Кол-во: 1.00000

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