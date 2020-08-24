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Номер извещения
32009397137
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на территории котельной № 3 по адресу: г.Череповец, ул.Социалистическая, д. 54
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
12.08.2020 10:38
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59
Почтовый адрес
162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59
Контактный телефон
8-202-777711
Факс
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Адрес электронной почты
zakup@gptev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фомичев Олег Константинович
Место рассмотрения предложений
162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59
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Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на котельной №3 по адресу: г. Череповец, ул. Социалистическая, д.54
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.10.202005.10.2020 16:0005.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009397137Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на котельной №3 по адресу: г. Череповец, ул. Социалистическая, д.54 162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре на котельной №3 по адресу: г. Череповец, ул. Социалистическая, д.54
Начальная цена
835 460,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА
Адрес местонахождения
162622, Российская Федерация, Вологодская область, Череповец, Пролетарская, 59
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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