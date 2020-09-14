www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009397431
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка продуктов питания (кондитерские изделия) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха "Завидово"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
12.08.2020 11:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Почтовый адрес
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Контактный телефон
+7 495 637-71-06
Факс
{}
Адрес электронной почты
zakupki@updk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романова Людмила Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва ул. Пречистенка 20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания (кондитерские изделия) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха "Завидово"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.09.2020 11:00 GMT +314.09.2020 11:0014.09.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009397431Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания (кондитерские изделия) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха "Завидово" Москва ул. Пречистенка 20
Дата и время вскрытия заявок
15.09.2020 10:0015.09.2020 10:0015.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009397431Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания (кондитерские изделия) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха "Завидово" Москва ул. Пречистенка 20
Подведение итогов не позднее
17.09.2020 10:3017.09.2020 10:3017.09.2020 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009397431Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания (кондитерские изделия) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха "Завидово" Москва ул. Пречистенка 20
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания (кондитерские изделия) для нужд филиала ГлавУпДК при МИД России Комплекс отдыха "Завидово"
Начальная цена
1 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
Все закупки и тендеры ГЛАВУПДК ПРИ МИД РОССИИ
Адрес местонахождения
119034, Российская Федерация, Москва, Пречистенка, 20
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.